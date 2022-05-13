台灣女生很好賣！她揭「海外高薪真相」：10人僅1人回來
常常我們出了社會之後，除了在國內尋求工作機會之外，有些人也會選擇到國外發展，不僅是增廣見聞的好機會，也說不定能賺得錢相對較多。不過，如果是透過別人介紹，而非熟識人、正當管道領路的話，那可就要注意了！近日，就有網友出面爆料自己和多名女性被介紹到柬埔寨工作後，卻意外發現自己是「被騙出國賣掉」，完整公開全部過程後，讓不少人大吃一驚，掀起話題。
一名女子在臉書社團「爆料公社」貼文指出「自己和多名女性被叫紹到柬埔寨工作後，迎接她們的不是海外高薪工作，而是被騙出國賣掉，然後遭遇被壓榨、虐待、被轉賣欠更多債，甚至器官買賣的悲慘命運，甚至10個出去可能只有一個回的來」這讓女子氣憤的向該詐騙集團喊話「台灣已經很小了，你是在賣什麼？你覺得自己都不會被抓嗎？」
女子提到細節，表示「許多人被賣1萬、1萬8、2萬3美元的都有，但錢並不是給妳，而是給把妳拐去賣掉的人，而且他們喜歡台灣人，因為台灣人好賣，尤其是年輕人的女生」台灣就有某個社團的賣人犯，就是透過這種方式「騙了快70個台灣人出去被賣，自己收30到40萬新台幣，賣給國外的仲介公司」。
對於這些販售人頭集團開出的價碼，女子提到真實薪水就是「底薪2,000美元算6萬新台幣，要你工作1年，然後告訴你你被用30萬賣了」；這時除非有親友能匯錢贖人，否則就要過上「再被轉賣、欠更多債」，然後被廠區人員電擊、銬手銬等等酷刑，以及辛苦賺來的錢全部被拿去「贖身」的生活，且有人就這樣被活活打死、客死異鄉，而被賣到那裡的不只有台灣人，還有大陸人。
女子也透露「要不是她幸運獲得台灣房地產老闆的幫助，成功逃回台灣，現在人還在柬埔寨過著地獄的生活」；女子強調「不要再求偏門的高薪工作了，去找正常的海外招聘吧！如果我告訴你前面將經歷雷雨，你卻還是偏要往前，那我只希望你因為幻想中的花園而出門之餘，可以記著自己家裡的人，因為那可能是你最後一次見到他們了！」（編輯：張嘉哲）