3張罰單一次來！她狂譙檢舉人 「違規照」出爐惹火全場
台灣交通刑罰嚴峻，若違規屬實並影響到其他用路人權益，民眾都可以協助檢舉，交給警察處理。不過，一名女網友就抱怨，她一次收到3張檢舉罰單，並不斷在文中飆罵對方，結果大家看完罰單照片後，紛紛直呼「罰得好」。
臉書社團「爆怨公社」，今（13）日出現一名女網友突然PO文飆罵，「這位檢舉人你是不是太無聊太閒了還是頭腦有洞，我真的很佩服你1秒你可以拍兩張照片，你用了三張照片排列不同，去檢舉我三個違規。」更痛批對方是報復性檢舉，害她繳了3900元的罰金，不斷斥責檢舉人。
但原PO在罰單照片上明顯違規，而且相當離譜，一開始就騎到對向車道，接著闖紅燈左轉，分別被開罰900元「不依規定駛入來車道」、1800元「駕車行經有燈先號誌管制之交岔路口闖紅燈」，以及1200元的「汽機車駕駛人未依規定使用方向燈」。
結果該篇抱怨文並未獲得任何人的同情，大家紛紛狂罵「檢舉得很好啊」、「討拍變公審，笑死」、「嚴重違規還不自我檢討，有夠惡劣」、「逆向違規還說話那麼大聲，不愧是移動式新3寶」、「別鬧了，快刪文，但罰單記得繳」、「三寶邏輯果然無敵，真的不要出來害人」。（編輯：詹鎰睿）