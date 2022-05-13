疫情何時緩？專家借鏡海外提2主軸：流行會下降

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全球的新冠肺炎疫情在2022年1-2月期間出現第一波流行，陳秀熙教授表示，「第一波流行後就馬上下降下去。」而這樣的速度正告訴我們，當流行期間確診個案增加時，伴隨許多國家疫苗覆蓋率高，考驗民眾、決策者、醫療供給者如何適應疫情走向輕症以及無症狀的態勢。直至3月，出現了第二波流行，確診個案微幅成長，「這代表Omicron再次感染，不過此時全世界適應的速度比第一波流行時快，因此很快又下降。」染疫者康復後形成社區保護力，亦是疫情趨勢再度下降的主因。
然而，陳秀熙教授也坦言，雖然Omicron致死率很低，可是依然奪走很多條性命。目前全球死亡率雖然正在下降，從原本萬分之60，下降至萬分之40，但仍偏高，而台灣為萬分之2.4，其實相當低，「因此非常期盼，台灣人民以及決策者，大家攜手合作，能維持低死亡率，不要步入世界的後塵。」陳秀熙補充說道，「雖然台灣目前疫情趨勢還沒走完全程，還無法肯定後續的發展，是否能維持萬分之2.4，必須要透過中央、地方與全民合作，以『精準流行防疫』，將致死率降到最低。」
台灣似紐國 若避免輕症、無症狀佔醫療資源 流行會下降
紐西蘭在Omicron疫情爆發之前，不論在防疫措施、疫苗覆蓋率，皆與台灣相近。為此，陳秀熙以紐西蘭作為借鏡，結合台灣疫情現況，以推估台灣未來的走向。紐西蘭在過去2月疫情流行後，進入無症狀及輕症感染適應期，調整防疫策略避免無症狀及輕症個案佔據醫療資源後流行逐漸下降。
若以過去紐西蘭流行曲線與台灣目前實證資料進行比對，台灣目前流行與紐西蘭初期流行曲線相符，進一步將紐西蘭流行曲線時間平移預測台灣未來流行趨勢，可推論若台灣能在此波流行盡快適應無症狀及輕症個案並將醫療資源精準提供於中重症病患，流行曲線將達到高峰而下降。
而相比於紐西蘭住院率、重症率及致死率，台灣仍較低，未來應以精準防疫政策持續控制重症率及致死率。而從其他國家住院後重症率及族群死亡率之間關係可看到美國在Omicron流行期間屬於住院重症率及死亡率高的國家，主要為重症個案多且醫療資源不平均所導致，而丹麥、英國、芬蘭雖然住院重症率低，但由於住院不精準而佔據醫療資源使得死亡率高，顯示精準防疫的重要性。
疫情精準防疫兩大主軸 一次看
以台灣目前情境來說，台灣仍需以精準防疫避免未適當分流而錯過黃金治療，並以疫苗、藥物並精準調整醫療量能阻止疾病進展，而為達到精準防疫流行曲線，精準快篩、精準RT-PCR、有效率使用抗病毒藥物及追加劑施打為主要解方，綜合以上Omicron精準防疫兩大主軸主要如下兩點：
一、預防重症及死亡
(1)疫苗施打及NPI：預防中及重症發生
(2)精準快篩早期發現個案
(3)精準住院及ICU照護：避免重症個案進展為死亡
二、無症狀/輕症調整適應：維持醫療及社會正常運作新常態生活
(1)通報、檢疫及隔離措施à自主健康管理及自我監測（依傳染病防治法第44條進行滾動式調整）
(2)有效匡列居隔對象，避免影響新常態生活
(3)倡導無症狀/輕症可快速康復的健康民眾是「降低社區流行原動力（免疫保護力)」，而非「黑數」之獵巫心理。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53745
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