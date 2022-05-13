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預防換季感冒、增加免疫力　中醫師教你「預防保健」中藥配方！

預防換季感冒、增加免疫力　中醫師教你「預防保健」中藥配方！
預防換季感冒、增加免疫力　中醫師教你「預防保健」中藥配方！

健康醫療網

2022-05-13 21:31:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】近日正值換季，天氣忽冷忽熱，導致民眾在這段期間容易感冒、過敏加上Omicron疫情嚴峻也讓許多民眾憂心不已。從預防保健、換季感冒、確診新冠肺炎該服用哪些中藥，高雄市的中醫診所所長顏頂立醫師逐一為大家介紹適用的中藥配方與藥材。

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早在清朝出版的《溫病條辨》便已記載新冠病毒治療程序

面對新冠病毒，顏頂立指出，從中國清朝的《溫病條辨》就已經對這種流感病毒、新冠病毒、登革熱等就有很好的紀錄，因此對於新冠的治療程序可以按照《溫病條辨》所記載的來做治療，起先是服用銀翹散、清營湯，新冠主要是攻擊肺部就要用小青龍湯來改善肺部的滲透壓、血液循環；病毒感染5~6後會細菌感染，顏頂立建議，可以用小青龍湯加銀葦來治療。

對抗換季小感冒　這幾樣中藥材舒緩不適

若有小感冒的症狀，顏頂立則表示，可以使用藿香正氣或是惲子愉教授家傳方：藿香、佩蘭、銀花、連翹、荊芥、防風等中藥材適用於一般的傷風感冒，感冒時身體自然啟動中樞神經緊張、毛細孔會收縮、打噴嚏、頭痛等症狀，所以傳統中醫師都會用鎮定解熱藥，大多都用荊防敗毒散或是現在的新冠一號都有類似的功效；開始發燒後就要服用銀翹散，上述藥材、配方在各大中醫診所、中藥店都能買得到。

哪些中藥配方可以預防感冒、增強免疫力？

至於如何增強免疫力預防感冒，顏頂立說明，傳統中醫師都會用玉屏風，內含白朮、防風、黃耆等藥材，這些是從中國元朝使用到現在的中藥材，適用免疫系統低下的人服用，因為免疫系統的中心就是腸胃，腸胃佔用全身免疫系統的的70~75%重要性，強壯胃腸飲食要以「舊石器時代」的飲食會比較正確，這樣來長期保養就有效，外食的話可以加一些藿香、紫蘇葉來清理腸胃的發炎。

最後，顏頂立也呼籲民眾，要常常曬太陽，飲食上多吃青菜水果、葡萄汁、橄欖油等義大利醋醬，避免身體慢性低度發炎，少食米麵減少三高，按照舊石器時代的飲食方式維持健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53740

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