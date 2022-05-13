預防換季感冒、增加免疫力　中醫師教你「預防保健」中藥配方！

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面對新冠病毒，顏頂立指出，從中國清朝的《溫病條辨》就已經對這種流感病毒、新冠病毒、登革熱等就有很好的紀錄，因此對於新冠的治療程序可以按照《溫病條辨》所記載的來做治療，起先是服用銀翹散、清營湯，新冠主要是攻擊肺部就要用小青龍湯來改善肺部的滲透壓、血液循環；病毒感染5~6後會細菌感染，顏頂立建議，可以用小青龍湯加銀葦來治療。
對抗換季小感冒 這幾樣中藥材舒緩不適
若有小感冒的症狀，顏頂立則表示，可以使用藿香正氣或是惲子愉教授家傳方：藿香、佩蘭、銀花、連翹、荊芥、防風等中藥材適用於一般的傷風感冒，感冒時身體自然啟動中樞神經緊張、毛細孔會收縮、打噴嚏、頭痛等症狀，所以傳統中醫師都會用鎮定解熱藥，大多都用荊防敗毒散或是現在的新冠一號都有類似的功效；開始發燒後就要服用銀翹散，上述藥材、配方在各大中醫診所、中藥店都能買得到。
哪些中藥配方可以預防感冒、增強免疫力？
至於如何增強免疫力預防感冒，顏頂立說明，傳統中醫師都會用玉屏風，內含白朮、防風、黃耆等藥材，這些是從中國元朝使用到現在的中藥材，適用免疫系統低下的人服用，因為免疫系統的中心就是腸胃，腸胃佔用全身免疫系統的的70~75%重要性，強壯胃腸飲食要以「舊石器時代」的飲食會比較正確，這樣來長期保養就有效，外食的話可以加一些藿香、紫蘇葉來清理腸胃的發炎。
最後，顏頂立也呼籲民眾，要常常曬太陽，飲食上多吃青菜水果、葡萄汁、橄欖油等義大利醋醬，避免身體慢性低度發炎，少食米麵減少三高，按照舊石器時代的飲食方式維持健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53740
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