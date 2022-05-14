好市多內褲「還沒買就被拆開」？原因會員無奈：很常發生
知名美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，除了產品多元外，時不時推出的降價優惠，也都能吸引相當多民眾瘋搶，商場總能看見龐大人潮，不過有網友卻分享，自己在賣場中，赫然發現全新的內褲被拆封，直接「外露」在架上，眾人看完後紛紛直呼「很沒水準」。
一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文提及，近日自己和老婆到好市多購買內褲，而其中一組商品有不同顏色內褲組合，卻有人將包裝擅自拆開，就是為了和其他組「換顏色」，讓原PO痛斥「很沒有公德心」，並表示「個人衛生用品這樣做很不好，再說他旁邊還有放樣品布給人試摸，其實不用拆開也知道，很有可能是想知道size」。
貼文一出，許多網友留言「道德喪失啊，會偷換東西的人，真的讓人無法理解作為」、「很沒水準欸！有夠自私」、「這就是最美的人情味？傻眼」、「這手法也太粗糙了」、「不喜歡的內褲顏色拿去合購社團賣掉就好了，幹嘛這樣」。
此外，也有人分享自己遇到類似事件的經驗「我遇過現場拆開現場套上去試大小的，真心看不懂」、「我還看到被偷走某些顏色的，買要記得數一數」、「常常都看到這樣換，真的很沒有公德心」、「我昨天去還有阿嬤在衣服區試穿，兩個阿嬤在試穿」、「我還看過拆開拿出來在身上比劃的。。就算旁邊有人看她們也被無視」。（編輯：張志浩）