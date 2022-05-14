點到清心「極致隱藏版」！他一喝震驚 曝內幕：限地區的
手搖品牌「清心福全」在全台各地都有分店，因價格優惠又好喝，累積不少顧客喜愛，近日就有網友表示，他發現清心的隱藏版飲品「蜂蜜珍珠鮮奶普洱」，竟有更進階隱藏版，就是使用崙背鮮乳特調，讓原本奶味更加濃厚，讓他驚喊：「果然是隱藏中的隱藏啊！」
該名網友近日在Dcard中發文，他以「清心隱藏版的隱藏版」為題，表示那天照慣例去買一杯清心隱藏版蜂蜜珍珠鮮奶普洱，而店員介紹現在有限定的崙背鮮乳，他喝一口發現奶味確實比之前濃一些，甜度和普洱的茶香頗搭。
不過，原PO也透露，崙背鮮乳款似乎有限地區供應，因為他回台中想點來喝時，店員卻聽了一頭霧水，「害我尷尬一下，一查才發現居然只有雙北、宜蘭、花蓮、基隆有」，也讓他直呼：「果然是隱藏中的隱藏啊，有在限定地區的人可以試試看～」
貼文一出，網友紛紛留言，「還有地區限定喔？到底有多少隱藏版」、「最愛隱藏版不加珍珠」、「清心員工路過！隱藏版真的超好喝！幾乎每天上班都喝一杯」、「原來有換牛奶，那天辦公室一起訂覺得比平常好喝，我還以為是因為週五了開心XD」、「我之前在台南買也有欸」、「身為前清心員工，這杯真的還蠻好喝的」、「我也有喝到，奶味真的滿濃郁的，但我不知道他有限地點哈哈哈哈」。（編輯：賴禹妡）