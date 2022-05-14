超商繳費別忘記！簡單「1步驟」爽拿購物金：這家送最多
超商繳費服務相當便利，提供停車費、水電費、罰單等多項代收服務，有民眾就分享，自己近期到全家繳費時，店員還貼心提醒他，若有會員報電話，及可集章換取購物金，該篇貼文曝光後，引來不少網友討論超商繳費的回饋活動。
根據原PO於《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》分享，自己到超商繳罰單時，店員提醒可以報電話集章，繳費滿5次，即可換取5元購物金，原PO本想拒絕，最後店員熱心表示「你看！你這樣3000塊罰單就等於變成2999！不無小補啦」，讓原PO當場笑了出來，便報出了電話號碼參加集點。
據了解，全家的該活動，從5月4號至6月28號，只要全家會員繳一張帳單（不含EC、票券、儲值商品），即可獲得1點，集滿5點，可兌換5元購物金，每位會員最多可兌換5次5元購物金。
除了全家以外，7-11為了因應「繳稅季」也推出購物金活動，在5月31日前，只要到7-11繳綜所稅、房屋稅、信用卡費任兩筆的話，就會送「門市購物金」，獎項有1元、7元、11元、77元等等，民眾如果拿到序號之後，要再去ibon機台輸入，才能確定自己拿到幾元折抵金。
網友也提到萊爾富的繳費回饋活動，更大讚「回饋比較多」。萊爾富此次為歡慶會員五周年，Hi-Life會員在5月31日前，於門市代收繳費滿5筆（需滿100元），及贈20元購物金，若其中一筆為所得稅／房屋稅（需滿100元），加碼多贈20元滿額購物金，兩活動每位會員皆限贈1次。（編輯：鍾怡婷）