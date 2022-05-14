嫩妹才剛入職！老闆逼作「額外服務」 過來人嘆：很常見
在一間公司能否呆的長久，除了老闆評估個人工作表現外，員工也會考量環境、同事、薪水、工時等因素評估，不過有網友卻分享，自己的新同事剛到職，明明身上有案子要處理，卻還要被老闆要求做各種雜事，讓她實在看不下去，貼文引發熱議。
原PO在Dcard發文指出，公司一個妹妹剛入職，職位完全沒有任何「助理」、「行政」這幾個字，也並非工讀生，身上有案子要執行，但老闆會一直叫她在處理政事之餘，打掃整個辦公室，含廁所、窗戶溝也要保持整潔，有時還得買油漆刷公司牆面、組裝電腦等。
原PO還表示，平時妹妹遇到問題，也沒有人可以幫助她，不禁好奇「她到底是來工作還是來打雜的？除了雜事之外她還有正事要做，雜事需要自己抽時間做，老闆還自己說他不是慣老闆…做這些事真的合理嗎？」
貼文曝光後，許多網友留言表達看法「如果只有她一個要做這些不大合理，辦公室又不是只有她在用」、「勸妳也快逃啊！這種雜事我也做過」、「看到後面真的越來越超過…. 妹妹快逃」、「勞動合約裡面沒有的工作內容，勞工有權利不去做哦」、「如果是大家一起掃或者輪流掃，可以接受，但因為是菜鳥就把打雜工作丟給我，會超不爽」。
此外，也有不少有類似經驗的網友分享「我之前也遇過老闆，要我幫忙油漆的，而且我的職位是行政助理也兼打雜，連冷氣濾網也叫我爬梯子拔下來洗，根本是清潔人員」、「我就是這樣啊， 整棟公司清潔倒垃圾除草都我一個人在用，包含老闆家的垃圾+回收」、「雖然真的很不合理，但是這在小公司真的很常見欸」、「很有既視感，只能說小公司都是這樣，當跳板就好」。（編輯：張志浩）