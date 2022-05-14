桃長幼三合一綠色通道成效好　鄭文燦：下周9站同步實施

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目前桃園市有3家醫院設有防疫緊急門診，開設幼兒就醫綠色通道，包括部立桃園醫院、龍潭國軍桃園總醫院，及榮總桃園分院。鄭文燦指出，另外市府也從5月11日起，在全市的9處社區採檢站中，先行在桃園區中路站及中壢區龍岡站兩站，設置老幼綠色通道三合一服務，讓3歲以下幼童及75歲以上長者走綠色通道，優先PCR採檢、醫生看診、及現場領藥。
鄭文燦表示，因為本週運行效果良好，民眾反應佳，因此決定下週二(5/17)起擴大至其他7站也會安排三合一綠色通道，同時適用年齡也放寬至6歲以下幼兒及65歲以上長者都可優先採檢。
鄭文燦說，屆時9個社區採檢站的三合一綠色通道同時上線，除了能降低醫院急診量能負擔，也讓醫院跟社區的採檢站能分流，目前全市有14家專責醫院、9處社區採檢及基層診所共30個PCR採檢站，每日採檢量超過1萬4千人次，從今年1月至今，醫院加社區採檢站已有超過80萬人完成採檢。
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