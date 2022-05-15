5星座最玻璃心！亞軍敏感多情　默默看盡一切卻心如刀割

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處女座的人常常會覺得自己不夠優秀，不夠完美，特別在社會能力與感情上很容易玻璃心。尤其是在乎的人嫌棄自己賺錢的能力時，他們會有三倍打擊的感受，因為那會直接挑戰到自己是不是一個在社會上被人認可與看得起的問題。另外在情感對象對自己的期待上，他們非常容易受傷，若是遇到會挑剔自己，或是很容易臭著一張臉、甚至發脾氣罵他們的情人，他們會感到崩潰，會很糾結為何對方不願意好好對待自己，是不是自己不夠好，不夠完美？陷入這樣的負面思考循環。平常很堅強的他們，只有在親近的人面前會特別脆弱呢！
第四名：天蠍座
其實很多天蠍座的人都是傻大哥與傻大姐，很多時候他們對身邊的人或是這個世界都有著很美好的期待！但他們天生對於邪惡與暗黑思考有著很敏銳的直覺與理解，所以又特別容易發現別人的邪念，甚至是攻擊性的心機，而一旦看到別人不懷好意的蛛絲馬跡，他們就會陷入焦慮與憤怒，覺得別人處處都在針對自己，開始專牛角尖，做出很多攻擊性的言論跟舉動。殊不知其他人根本只是在耍白目而已，沒有特別要做什麼。而他們這種防禦性的天性，就很容易讓旁觀者覺得未免太玻璃心了吧！可以輕鬆一些嗎？
第三名：獅子座
獅子座的人其實在成長的過程中會遇到很多挫折，這些挫折通常會讓他們體驗到，人心不像他們以為得這麼單純，於是他們學會要對人有防心，學會當遇到攻擊的時候要怎麼狠狠地反擊回去。雖然他們對外都會假裝自己聲勢浩大，很強勢，但其實內心超級玻璃心，特別對於背叛或是他人的閒言閒語沒有抵抗力，他們不喜歡被造謠與抹黑，若是遇到這些事情，他們會宣示即將用更強烈的手段回擊，然後夜深人靜的時候獨自流淚，覺得自己沒做錯什麼為何要遇到這些事情。若是看到他們反擊的越誇張，就表示受傷程度越嚴重呢。
第二名：巨蟹座
善解人意又貼心的巨蟹座，他們其實是非常玻璃心的，因為他們的心思細膩，敏感又多情，所以很容易對於他人的所作所為有過度的解釋，但這些情緒他們都會先用壓抑的方式深埋在心底，默默的看盡一切卻心如刀割，而情緒累積太多開始受不了的時候，他們很有可能會亂發脾氣，常常會讓人摸不著頭緒他們這麼龐大的憤怒與憂傷是從哪裡來，也不理解他們是從什麼時候就埋下了受傷的種子，慢慢發酵。只能說巨蟹座的人很多時候需要嘗試多溝通，透過更多理性的溝通才會理解很多情況不是自己想的這麼糟糕與悲傷。
第一名：雙魚座
雙魚座的人他們對於自我價值與魅力是非常在乎的，特別無法接受自己是沒有魅力的人，這會使他們非常傷心，因為在感情上他們是希望自己能夠戰無不勝的，所以若是被批評為沒人想交往的對象，他們絕對會玻璃心碎到風化成一縷煙。除了這個之外他們也很在乎他人是否覺得自己是很棒很獨特的人，若是知道自己在他人的眼中是個非常平庸的人，哪麼他們很容易把別人的玩笑話當真，自己去對號入座覺得別人在攻擊，冷嘲熱諷。然後玻璃心碎滿地。其實雙魚座的人只要積極努力的去讓自己不斷進步，就能改善常常心碎的狀態了呢。（編輯：郭佩蓉）
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