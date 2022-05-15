7-11「量血壓結帳法」曝光！客全愣：沒看過 內行揭真相
台灣便利商店密度超高，因其24小時營業加上東西應有盡有，成為民眾生活中不可或缺的店家之一，而隨著科技越趨發達，結帳支付的模式也越來越多元，不過，近日就有網友發現有客人在結帳時，把手直接靠在刷卡機上，一副在量血壓的樣子，搭配網友的配音，笑翻不少人。
該名網友在Tik Tok貼文指出，自己去7-11時候，發現有客人在櫃檯量血壓，讓他拍下影片，並情不自禁配音表示「沒有那樣結帳的！我們這邊沒有在用那種手腕的，不是量血壓！」只見畫面中，一名女子站在櫃檯前，手腕呈現反凹的狀態放在刷卡機上頭，隨後再拿起手上的手錶查看，原來，她使用的是Apple Watch中錢包的功能支付，只要將手錶靠在刷卡機上就能完成付款，剛推出時引起不少果粉大力讚賞。
貼文一出，網友紛紛回應「笑瘋了，她用Apple Watch結帳的啦！」、「Apple Watch付款啦！只是還沒很流行而已XD比較少見」、「量血壓結帳法，我真的要笑死了」、「原來真的有人會用Apple Watch結帳，第一次看到」、「手錶用支付錢包結帳無誤」、「難怪我朋友上次沒付錢就走，原來是用Apple Watch結帳喔」。
另外，也有網友表示「大賣場也可以用這個，之前我在家樂福做收銀的時候，有客人也是用手往信用卡機放著，然後跟我說他要用這個支付，我也是傻了....結果信用卡機線太小...我只好握住客人的手往信用卡機刷，不知道的人以為是要.....哈哈哈哈哈」而原PO也表示自己知道該功能，影片只是博君一笑。（編輯：張嘉哲）