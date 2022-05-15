女新婚3天衝回娘家住！眾見「真實原因」全翻臉：誰會挺
隨著時代演變，女性結婚後回娘家，已不被世俗所拘束。不過有位媳婦新婚3天就衝回娘家住，然而「真實原因」曝光後，卻讓眾多網友搖頭直喊「挺不下去」。
一位媳婦在臉書《靠北婚姻2.0》上發文提到，自己新婚三天就跑回娘家住，並吐露理由「沒有房就沒有家的感覺，我不可能要跟你(老公)爸媽住，我爸媽也支持我，你什麼時後買房登記我名下，我就什麼時候回去」。
原PO也信心滿滿地說「才結婚3天，媳婦就跑回娘家住，沒面子的可是你們，傳出去的話別人還以為你們虐待媳婦、難相處，沒面子可不是我。我爸還說支持我我想住多久都行」。
這對夫妻新婚就鬧矛盾的過程曝光後，卻讓不少網友氣憤「不光是男生全部的問題，人是互相尊重的」、「這什麼年代了？還用這種方式，有志氣點拉著老公搬出去自力更生或離婚比較快」、「結婚前就知道妳老公沒有房子啊，幹嘛結婚後才在盧要買房子才回婆家，不覺得妳是在利用媳婦這個身分綁架你老公和他的家人嗎？」、「建議就留在娘家一輩子比較好⋯⋯別出來禍害別人家」、「這種硬要先生或男友買房登記在她名下才肯跟先生住在一起生活的女人，懷疑是來騙房子的，現在房價那麼貴，買下去都成房奴了，到時再來抱怨生活沒品質」。（編輯：潘毅）