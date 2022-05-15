超商旁電梯大樓「月租0元」？入住條件眾愣：免費的最貴
因為上課、工作的原因，許多人都有租屋的需求，但若經驗不足、沒做好功課，在和房東交涉時，可能就會不慎掉入陷阱，使自己的權益受損，近日有網友就分享，自己透過網路找房時，赫然看見一間「免租金」的電梯大樓房間，不過細看租客條件後，卻讓她傻眼了，貼文引起討論。
原PO在PTT發文提及，最近在逛租屋網站的資訊時，竟然看見一間免租金的宣傳，且該房間位於電梯大樓，格局共1廳、2房、1衛浴，還包含陽台、廚房及停車格，坪數約21坪，不僅如此，房東還提供「筆電、網路、生活用品」，附近機能也相當好。
不過原PO再仔細一看，卻發現該房東有一項條件，就是限定出租給「邊緣人女生」，還備註「免費租給有緣人，不收租金，目前都沒有人住過」，傻眼的原PO不禁好奇，「到底要租給邊緣人女生還是有緣人？ 不過環境看起來蠻乾淨的，目前還沒有人來住過」。
貼文一出引發熱議，網友們皆覺得房東不懷好意，紛紛留言「這誰敢去住」、「這很明顯是跟房東一起住阿」、「有緣的邊緣人嗎」、「太扯了！是覺得邊緣人好欺負嗎」、「邊緣人=出事找不到人求援，這樣理解嗎」、「免費的最貴，小心為上」。（編輯：張志浩）