新竹旅遊｜風城迷人的風與土景點7+　新竹子弟旅遊達人溫士凱帶路推薦

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1.遠東百貨竹北店 全台唯一客家主題商場
客家圓樓、印象圖樣貫穿百貨。一樓天花板「好客天棚」出自日本藝術大師大卷伸嗣之手，描繪出七彩果樹間象徵客家飛鳥、魚躍、蝶舞等意象。自5樓到8樓是超壯觀環狀「客家圓樓」造景，大量木製內裝搭配花漾客家圖騰及大紅燈籠點綴，讓人彷彿置身客家傳統土樓建築當中。7樓仿真度超高的「客家古厝」、及以湖口老街為意象的「客家老街」，透過選用在地紅磚、請來老師傅親筆繪製仿舊圖樣。走在百貨各處都風景，也讓百貨公司購物功能之餘再添文化意涵於之間。
地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號
電話：03-622-3168
時間：11:00-22:00
網址：www.feds.com.tw/-/72
2.Bar Neat 大人系夜晚時光正式啟動
超級大人的私密空間就在竹北。鄰近遠百竹北店的Bar Neat，外觀用鷹架整個包起來、甚至讓人找不到入口，好不容易推開門進入，第一空間竟然還有維士比、工地帽等未完工場域，再推門進入，彷如闖入禁酒令時代紐約地下酒吧一樣，充滿迷幻與微醺感。
餐點傳承至前身竹北名店小河馬的精緻料理，老闆Vincent再變化出以酒吧模式提供餐酒搭為主題。以清爽與好入口的想法為基礎，調製出各式不過於濃烈且微醺得恰到好處的調酒，每一款都值得一試。
地址：新竹縣竹北市莊敬七街43號
電話：03-668-8997
FB：Neat
時間：18:00-24:00（週日休）
消費：蒜味海膽辣椒麵320元、夏日特製肉丸麵(豬肉)300元、自製雞肝醬與起司拼盤800元、基輔炸彈300元、蒜味中卷260元、The Heart Of The Ocean 380元、Porn Star Margarita 420元
3.或者風旅OR Inn 舊城區內的文化感
或者風旅OR Inn是新竹市第一家合法民宿，改造自三連棟70多年的老宅，打通後以新竹的人文、景觀樣貌來貫穿室內設計。閱讀區、交誼廳內都是能感受旅途中美好時刻的選品。
全棟營業共5間房，皆以新竹最有名的「風」來命名、並且擁有獨自的選書架、屬於該房間的香氛。例如有著湛藍元素的吹海風還搭配著舒心浴池；充滿古城元素的穿城風房間，更有宛如獨立包廂式的小窩空間，讓人能在香氣四溢的房間內，自在悠遊於書海與寧靜間。
地址：新竹市北區大同路175號
電話：03-522-0505
網址：site.traiwan.com/orlifestyles/index.html
價位：吹海風雙人房3,600元起、穿城風加大雙人床3,800元起
4.或者工藝櫥窗 老屋內展現新活力
市區中央路上一棟老宅，透過「或者工藝櫥窗」讓老屋有了新氣息。整棟1-4樓空間讓在地工藝品來做對話，透過國內外優秀的工藝品的引入與不定期藝品策展計畫，讓藝文空間有了多樣性的活化。商店2樓一角落的書籍展示著工藝類的選品，皆來自於創辦人最原點的「或者書店」選書，非常值得停下腳步感受一品帶來的美好。
地址：新竹市北區中央路75號
電話：03-522-0500
FB：或者工藝櫥窗
時間：10:30-18:30（週二、三休）
5.數碼天空景觀餐廳 尖石山上的無敵舒心處
位於海拔1,200公尺的高山間，在曲折蜿蜒山路後抵達，彷彿闖入秘境森林內。天氣好時還能眺望尖石群山、在最高的景觀平台還能看到新竹外海；雲霧飄渺時來到更有闖入仙境一樣的飄渺感。主推的煙燻鴨腿套餐將鴨肉處理得恰到好處，保留肉汁甘甜且外皮酥脆不韌，滋味一絕！走逛園區也別忘了去看看主人最愛的鬆獅犬、超級療癒身心。
地址：新竹縣尖石鄉新樂村煤源10鄰145之1號
電話：03-584-2888
網址：www.d-sky.com.tw
時間：09:00-19:00
消費：香烤煙燻鴨腿佐芥末美乃滋套餐680元、德式鄉村豬腳配酸菜佐芥末醬880元
6.The One南園人文客棧 最具閩南風情的歇息之所
融合江南庭園與閩式建築特色的南園，由台灣建築之父漢寶德教授設計而成。最適合以兩天一夜入住方式來感受完整南園文化式款待的洗禮。2022年以「從一而行，隨心所旅─遇見你的異數人生」為核心展開大人系行旅提案。園區內的各式奔牛成了耀眼的藝術作品；更與蔡司共同合作推出可商界頂級望遠鏡的活動，近與遠都能無比感受身處園林建築與山林間豐沛大自然內的美好時光。
地址：新竹縣新埔鎮九芎湖32號
電話：03-589-0011
網址：nanyuan.theonestyle.com
消費：兩天一夜歇心之旅一泊五食16,800+10%（含四意廂房茶習與洗塵茶湯浴、管家深度園林導覽、晚宴、風檐提燈夜遊、黑膠微醺時光）
7.陳記老街麵店 喝下道地的湯說聲我回來了
溫士凱心中最鄉愁的代表店，即使吃遍世界山珍海味後，只要回到新竹、丟下行李一定要去的第一間店。老店經營到二代接手後，重新抓回屬於上一代的老滋味。純米漿製作的粄條堅持不加粉，吃來滑嫩且比較易斷是最大特色，加上油蔥酥與循豬肉紋理切下的碎肉，就是最在地的粄條味。溫士凱更推薦可試試看一半粄條、一半米粉的半半吃法喔！
地址：新竹縣竹東鎮榮樂街48號
電話：03-595-8790
FB：陳記老街麵店
時間：07:00-20:00(週二休)
消費：粄條55元、四神湯40元、粉腸55元
這篇文章 新竹旅遊｜風城迷人的風與土景點7+ 新竹子弟旅遊達人溫士凱帶路推薦 最早出現於 行遍天下旅遊網