豆漿店點啥才內行？老饕全喊「4樣」讚翻：是整桌的靈魂

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貼文一出，也有網友回文，透露豆漿店必點的4品項，分別是「豆漿」、「油條」、「燒餅」、和「原味蛋餅」，「能不能喝出濃醇的豆乳香、一點點手工磨豆的澀味，這是整桌的靈魂，如果通過測試，再來考慮另外兩種深入靈魂的吃法：第一種是鹹豆漿，自不在話下，第二種則是將滾燙的豆漿沖入塑膠袋中，插著吸管喝，那豆香混著淡淡塑膠味，是多少臺灣人魂牽夢縈的童年記憶」。
該名網友接著說，「油條，酥中帶咬勁，不是油膩的橡皮條、也不是硬到不行的警棍，一口咬下，唇齒之間油而不膩、沾著豆漿吃，比杏仁油條這邪魔歪道更顯正派樸實；燒餅，千層酥中帶香，不軟爛、也不會堅硬到可以當美工刀，滿桌芝麻是酥脆的見證、帶點澱粉甜與焦香則是古樸的滋味；而原味蛋餅，手工餅皮口感不機械、雞蛋是否新鮮一吃便知，配上蔥花的味道更迷人，不要包油條，蛋餅餅皮不吸油，所以不要跟燒餅搶工作；不要包燒肉，到底是哪來的鬼吃法；不要包任何配料，玉米培根火腿都不必，靜靜享受蛋香、餅皮香與蔥花的提味就足夠愜意」。
不過，也有其他網友認為，「飯糰跟燒餅油條吧？油條好吃的不多了」、「薯條、薯餅」、「蔥蛋系列，蔥蛋饅頭，蔥蛋蛋餅」、「韭菜盒」、「蛋餅包油條」、「餅類、飯糰」。（編輯：郭佩蓉）