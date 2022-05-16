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豆漿店點啥才內行？老饕全喊「4樣」讚翻：是整桌的靈魂

▲有網友好奇「豆漿店點啥內行」，貼文一出，老饕喊「4樣」，直呼「是靈魂」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有網友好奇「豆漿店點啥內行」，貼文一出，老饕喊「4樣」，直呼「是靈魂」。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-05-16 07:59:572022-05-16 08:31:50

俗話說「一日之計在於晨」，許多人起床盥洗後必定來份早餐，吃飽才有力氣上班上課；而台灣早餐店數量眾多，各家早餐店也都有自己的特色，無論是西式早餐還是中式早餐，都各自有愛好者，對此，就有網友好奇「豆漿店點啥內行」，貼文一出，老饕喊「4樣」，直呼「是靈魂」。

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該名網友在PTT以「豆漿店點哪些才內行」為題發文，表示以前在高雄讀書時，晚上宵夜都會去豆漿店吃，他最愛吃炸銀絲卷夾豬排、培根、抓餅蛋、鍋燒麵和割包，「但是真正去豆漿店內行的人都會點啥啊？有沒有人推薦一下」。

▲有網友好奇「豆漿店點啥內行」，貼文一出，老饕喊「4樣」，直呼「是靈魂」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲有網友好奇「豆漿店點啥內行」，貼文一出，老饕喊「4樣」，直呼「是靈魂」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
貼文一出，也有網友回文，透露豆漿店必點的4品項，分別是「豆漿」、「油條」、「燒餅」、和「原味蛋餅」，「能不能喝出濃醇的豆乳香、一點點手工磨豆的澀味，這是整桌的靈魂，如果通過測試，再來考慮另外兩種深入靈魂的吃法：第一種是鹹豆漿，自不在話下，第二種則是將滾燙的豆漿沖入塑膠袋中，插著吸管喝，那豆香混著淡淡塑膠味，是多少臺灣人魂牽夢縈的童年記憶」。

該名網友接著說，「油條，酥中帶咬勁，不是油膩的橡皮條、也不是硬到不行的警棍，一口咬下，唇齒之間油而不膩、沾著豆漿吃，比杏仁油條這邪魔歪道更顯正派樸實；燒餅，千層酥中帶香，不軟爛、也不會堅硬到可以當美工刀，滿桌芝麻是酥脆的見證、帶點澱粉甜與焦香則是古樸的滋味；而原味蛋餅，手工餅皮口感不機械、雞蛋是否新鮮一吃便知，配上蔥花的味道更迷人，不要包油條，蛋餅餅皮不吸油，所以不要跟燒餅搶工作；不要包燒肉，到底是哪來的鬼吃法；不要包任何配料，玉米培根火腿都不必，靜靜享受蛋香、餅皮香與蔥花的提味就足夠愜意」。

不過，也有其他網友認為，「飯糰跟燒餅油條吧？油條好吃的不多了」、「薯條、薯餅」、「蔥蛋系列，蔥蛋饅頭，蔥蛋蛋餅」、「韭菜盒」、「蛋餅包油條」、「餅類、飯糰」。（編輯：郭佩蓉）

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