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防疫不怕餓！蝦皮「517吃貨節」1元美食開吃　狂撒1折券

▲蝦皮購物第四屆「517吃貨節」獨家聯名18大知名美食品牌最低5折優惠。5/17當天「4時段」狂撒吃貨1折券；同日3個時段分別還有「5元、1元、7元銅板美食」開吃。（圖／蝦皮購物提供）
▲蝦皮購物第四屆「517吃貨節」獨家聯名18大知名美食品牌最低5折優惠。5/17當天「4時段」狂撒吃貨1折券；同日3個時段分別還有「5元、1元、7元銅板美食」開吃。（圖／蝦皮購物提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-16 10:45:17

蝦皮購物連續舉辦三屆的「517吃貨節」又要來了！隨著近年饗賓集團、欣葉集團等強大餐飲品牌加入，帶動線上美食業績。今年攜手18大知名美食品牌，獻上獨家聯名最低5折優惠，5/17當天不只0點、12點、18點、20點加碼狂撒吃貨1折券，最高折500元；同日0點、12點、20點3個時段還有「5元、1元、7元銅板美食」開吃。

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▲在家防疫不怕餓！蝦皮「517吃貨節」超多銅板美食幫補貨。（圖／蝦皮購物提供）
▲在家防疫不怕餓！蝦皮「517吃貨節」超多銅板美食幫補貨。（圖／蝦皮購物提供）
蝦皮購物第四屆「517吃貨節」5/13～5/18開跑，攜手快車肉乾、海邊走走、午茶夫人、聯華食品等18大知名美食品牌，獻上獨家聯名最低5折優惠。與歐可茶葉聯名推出的「真奶茶暢飲驚喜禮包」共6種口味，甜心價200元有找。「星球工坊吃貨節聯名經典系列+抹茶拿鐵特殊組合」，優惠價199元。

▲「517吃貨節」也有必比登推介美食禮盒，雙月食品社愛恨椒芝醬拌麵，優惠價450元。（圖／蝦皮購物提供）
▲「517吃貨節」也有必比登推介美食禮盒，雙月食品社愛恨椒芝醬拌麵，優惠價450元。（圖／蝦皮購物提供）
5/17當天不只0點、12點、18點、20點加碼狂撒吃貨1折券，滿517元即可使用，最高折500元；同日0點、12點、20點3個時段還有「5元、1元、7元銅板美食」開吃，養顏美容的「韓國 BOTO 紅石榴美妍飲」限時只要7元；「MISTER POTATO烘焙馬鈴薯風味餅」限時只要5元，還有限時1元的「Pocky百奇 杏仁粒粒巧克力棒」，吃貨怎麼能錯過。

吃貨節活動期間內，購買任何種類食品且不限金額之成功訂單，每筆訂單皆可獲得抽獎機會乙次，可抽包含517蝦幣及價值超過2,000元的美食大禮包。

▲「517吃貨節」飽你開心必比登推介美食禮盒，添好運酥皮焗叉燒包、流沙包，優惠價450元。（圖／蝦皮購物提供）
▲「517吃貨節」飽你開心必比登推介美食禮盒，添好運酥皮焗叉燒包、流沙包，優惠價450元。（圖／蝦皮購物提供）
汐止遠雄廣場1樓、2樓進行改裝，5/13(五)～5/29(日)推出「聯合特賣滿額贈」，匯集Adidas、50%、Fitflop、roots kids、IVY HOUSE、Tiger Family等品牌改裝特賣，上萬件商品最低下殺4折起，從運動服飾、廚房用品、童裝玩具到休閒鞋款等通通一次網羅，活動期間消費達指定門檻，還可享好禮二選一；在人氣運動品牌Adidas購物可享「滿千送百」回饋。

疫情期間主打安心又便利的行動支付，遠雄廣場與悠遊付、Atome合作，6月底前使用悠遊付，就可享有消費10%回饋；5月底前使用Atome支付，首刷滿500元現折200元；APP「寵愛女神幸運刮刮樂」則有機會刮中5200會員點數。

▲遠雄廣場「涮乃葉」主打自取鍋物外帶下殺5折。（圖／遠雄廣場提供）
▲遠雄廣場「涮乃葉」主打自取鍋物外帶下殺5折。（圖／遠雄廣場提供）
多家主題餐廳經典餐點外帶優惠，還有滿額抽五星級餐券的限時回饋。涮乃葉自取鍋物外帶下殺5折；陶板屋外帶餐點全面88折；洋城義大利餐廳指定主餐買1送1，加碼享輕食加購價5折優惠。瓦城、1010湘則同步推出全新泰式及中式個人餐，精選16款人氣主食，每份只要280元，即日起點用再送蝦滋圈或棒棒蝦乙支。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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