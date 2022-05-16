胃鏡縫胃治療半年甩肉34公斤 106公斤減到72公斤

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劉家嘉醫師指出，ESG由於不進行胃底縫合，醫學研究發現術後胃部壓力不會升太高，所以產生胃食道逆流機率較低，術後病患生活品質高。不過，任何治療都有併發症與風險，術後常見的不適感為胃痛與噁心嘔吐。
這項手術適合BMI>30之中重度肥胖患者或者BMI>27但有合併肥胖併發症之患者，術前必須經過詳細抽血與其他檢查，包括胃鏡評估等，確定沒有禁忌症才能安排。因此，胃腸道若有惡性腫瘤、胃體處有多處潰瘍或出血、嚴重胃食道逆流、橫隔膜疝氣大於五公分、胃部多發性息肉與嚴重肝硬化等等病患都不適合。
劉家嘉醫師提醒，無論接受何種輔助性肥胖治療，都需要養成良好的飲食與運動習慣，並終身維持，才能長久不復胖喲！劉家嘉醫師是胃鏡縫胃全球總公司～阿波羅內視鏡手術(Apollo Endosuregry)考核核可完成並由總公司簽訂之全球胃鏡縫胃ESG指定訓練教師，除了負責亞太ESG教學訓練以外，目前已完成台灣超過45 例以上的胃鏡縫胃手術，劉醫師針對台灣肥胖患者接受胃鏡縫胃ESG的研究統計顯示，胃鏡縫胃配合正確的飲食與運動，半年與一年分別可以達到20.72%與22.75%總體重下降。
劉家嘉指出，肥胖被社會戴著有色眼鏡看待，對生活和社交造成困擾，其實，肥胖是慢性疾病，是人體脂肪器官與大腦下視丘管轄能量平衡之處發生了問題，造成肥胖的因素很多，現代人由於生活習慣不良，加上台灣許多城市是科技重鎮，生活壓力大，夜貓子與日夜輪班等問題，導致肥胖率節節攀升，而肥胖是萬惡之源並讓人體長期處於低度發炎狀態，因此很多疾病如癌症、糖尿病、高血壓、高血脂、脂肪肝、心臟疾病、肺部問題、膽囊問題、皮膚疾病、失智、退化性關節炎、胃食道逆流、不孕等等都和肥胖有關，但是只要透過正確的肥胖醫學治療，肥胖疾病是可以扭轉的，人生一樣可以繼續彩色亮麗。