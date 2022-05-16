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胃鏡縫胃治療半年甩肉34公斤 106公斤減到72公斤

▲內科胃鏡縫胃又稱為內視鏡袖狀胃成型手術（ESG），幫患者成功減重。（圖／中醫大新竹附醫提供）
▲內科胃鏡縫胃又稱為內視鏡袖狀胃成型手術（ESG），幫患者成功減重。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-05-16 09:49:26

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，34歲曾姓女孩因罹患病態性肥胖，曾至多家診所尋求肥胖治療，總花費超過50多萬元但仍宣告失敗，一公斤都沒有減下來。病患於求診該院劉家嘉醫師，劉醫師評估病患肥胖狀況，發現病患食量很大，胃部飢餓感強，與病患討論後決定使用「胃鏡縫胃」手術，縮小病患胃部容量與降低飢餓感，再配合正確的飲食與運動習慣。經過半年，病患從106公斤減到72公斤，成功減重34公斤，擺脫肥胖，重拾彩色人生！

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劉家嘉醫師表示，內科胃鏡縫胃又稱為內視鏡袖狀胃成型手術（ESG），利用特殊器械架設於胃鏡上，在無痛麻醉下，從患者嘴巴進入胃部來進行無皮膚傷口的胃容量縮小手術，在胃壁內側進行交錯縫合，拉緊縫線後能將整個胃部呈現3D方向，長度、寬度、深度的縮小，平均減少大約70%胃部體積，減少食量與食慾，進而協助達到肥胖治療的目的。

劉家嘉醫師指出，ESG由於不進行胃底縫合，醫學研究發現術後胃部壓力不會升太高，所以產生胃食道逆流機率較低，術後病患生活品質高。不過，任何治療都有併發症與風險，術後常見的不適感為胃痛與噁心嘔吐。

這項手術適合BMI>30之中重度肥胖患者或者BMI>27但有合併肥胖併發症之患者，術前必須經過詳細抽血與其他檢查，包括胃鏡評估等，確定沒有禁忌症才能安排。因此，胃腸道若有惡性腫瘤、胃體處有多處潰瘍或出血、嚴重胃食道逆流、橫隔膜疝氣大於五公分、胃部多發性息肉與嚴重肝硬化等等病患都不適合。

劉家嘉醫師提醒，無論接受何種輔助性肥胖治療，都需要養成良好的飲食與運動習慣，並終身維持，才能長久不復胖喲！劉家嘉醫師是胃鏡縫胃全球總公司～阿波羅內視鏡手術(Apollo Endosuregry)考核核可完成並由總公司簽訂之全球胃鏡縫胃ESG指定訓練教師，除了負責亞太ESG教學訓練以外，目前已完成台灣超過45 例以上的胃鏡縫胃手術，劉醫師針對台灣肥胖患者接受胃鏡縫胃ESG的研究統計顯示，胃鏡縫胃配合正確的飲食與運動，半年與一年分別可以達到20.72%與22.75%總體重下降。

劉家嘉指出，肥胖被社會戴著有色眼鏡看待，對生活和社交造成困擾，其實，肥胖是慢性疾病，是人體脂肪器官與大腦下視丘管轄能量平衡之處發生了問題，造成肥胖的因素很多，現代人由於生活習慣不良，加上台灣許多城市是科技重鎮，生活壓力大，夜貓子與日夜輪班等問題，導致肥胖率節節攀升，而肥胖是萬惡之源並讓人體長期處於低度發炎狀態，因此很多疾病如癌症、糖尿病、高血壓、高血脂、脂肪肝、心臟疾病、肺部問題、膽囊問題、皮膚疾病、失智、退化性關節炎、胃食道逆流、不孕等等都和肥胖有關，但是只要透過正確的肥胖醫學治療，肥胖疾病是可以扭轉的，人生一樣可以繼續彩色亮麗。

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