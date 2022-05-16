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台灣治安好「為何一堆人不敢拆鐵窗」？理由殘酷：沒少過

▲有網友好奇台灣治安相當不錯，為何仍有許多人不敢將家中的鐵窗拆除，而引起過來人曝光慘痛回憶。（示意圖／翻攝unsplash）
▲有網友好奇台灣治安相當不錯，為何仍有許多人不敢將家中的鐵窗拆除，而引起過來人曝光慘痛回憶。（示意圖／翻攝unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-16 10:28:162022-05-16 10:28:38

台灣路上有不少老屋加裝鐵窗，但這樣的設計常被人批評不美觀。對此，就有網友好奇詢問「台灣治安好，為啥沒人敢把鐵窗拆掉？」而引起過來人點出殘酷理由，無奈表示「就在等你拆鐵窗！」

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原PO於PTT八卦板上發文，認為台灣治安相當不錯，「晚上出門不用怕，東西放桌上也不用怕被偷，這樣應該很安全啊！」但他話鋒一轉，好奇提問「可是為啥很少人敢把鐵窗拆掉啊？這樣不是很醜嗎？有沒有卦」。

▲鐵窗示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友好奇詢問「台灣治安好，為啥沒人敢把鐵窗拆掉？」（示意圖／翻攝pixabay）
問題一曝光後，隨即引來鄉民們討論，「你不懂，就是因為有鐵窗治安才好」、「新的房早沒了，舊的要拆不用錢嗎」、「我家本來就沒裝啊==」、「家裡根本沒鐵窗……半夜鐵捲門也沒放下」、「近5年的大樓哪一間有裝鐵窗」。

其中就有網友無奈點出原因，指出「小偷很多...」、「治安不可能好到完全沒小偷～極少就很好了」、「小偷在等你拆鐵窗」、「小偷很多」。還有過來人分享血淚過往，坦言「幾十年前炒作蘭花的時候，小偷直接爬上我家四樓蘭花間偷蘭花」、「我家門口的九層塔整株被拔走，有夠沒品」。

甚至還有苦主回文透露，「其實很多小偷喜歡偷一樓啦！或者是沒有監視器沒有管理員等的低樓層啦！以前30多年前，沒有監視器、沒有管理員的公寓很容易遭小偷，我一樓老家以前買的昂貴球鞋，就被偷走，現在若還保存在，應該價值連城」。

▲鐵窗示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲不少過來人跳出人分享曾被小偷闖入的過往。（示意圖／翻攝pixabay）
事實上，根據《公寓大廈管理條例》第八條指出，公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平台及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，除應依法令規定辦理外，該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄市、縣（市）主管機關完成報備有案者，應受該規約或區分所有權人會議決議之限制。

另外，公寓大廈有12歲以下兒童或65歲以上老人之住戶，外牆開口部或陽臺得設置不妨礙逃生且不突出外牆面之防墜設施。防墜設施設置後，設置理由消失且不符前項限制者，區分所有權人應予改善或回復原狀。（編輯：陳雅雲）

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