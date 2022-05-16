桃9處綠色通道成效佳　鄭文燦：後續將增加3站

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鄭文燦指出，為了讓民眾迅速取得緩解藥物，同時降低醫院負擔，決定目前全市9個社區採檢站都設置三合一通道，讓社採站有醫療站的功能，提供快篩陽民眾現場看診、領藥、做PCR採檢，明日起9站陸續實施，中路站跟龍岡站已經試行幾天，效果很好。
鄭文燦表示，目前各醫院急診人潮已慢慢疏解，因應分流政策，明日除了9站同步開放三合一通道，同時適用年齡層也擴大至6歲以下幼童及65歲以上長者，只要快篩陽性，在PCR採檢結果尚未出爐就可以先領藥緩解症狀，陪同家人也可以同時領藥，以家庭為核心來照顧。
鄭文燦表示，另外市府也將會再增設3個社區採檢站，總數會達到12站，另外包括林口長庚醫院、榮總桃園醫分院、敏盛醫院、部立桃園醫院及國軍804總醫院都有學齡前兒童綠色通道，11家責任醫院會陸續擴大篩檢站提供看診、領藥、PCR採檢三合一功能，盼能大幅降低醫院壓力。
針對避免國三生會考前染疫風險，鄭文燦同時提到，停課一周採遠距教學讓大家可以全力衝刺，準備5/21及22兩天的會考。市府也會有備用考場，讓被居隔學生來考試。鄭文燦強調，為減少風險，這段時間也同步實施補習班國三生一樣線上上課，來確保國三生參加會考權利。
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