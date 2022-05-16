YouTuber再出事！他開「沙發車」違法兜風　觀眾傻眼抓包

我是廣告 請繼續往下閱讀
第一階段組裝完成後，賤葆工作團隊深夜在無人的道路試駕，成功移動讓大家情緒嗨到最高點，接著又花了一個星期改造並且強化，終於做出最後完美的「移動沙發」，接著畫面來到白天，賤葆開著沙發車來接送頻道成員品子，自信表示這台「才是現今的把妹神車，這樣開一開，就直接睡，沒問題的！我們今天就來去兜風吧！」隨後品子也哭笑不得說「好丟臉喔！」
接著賤葆開始真的一路行駛，不過由於沙發車沒有遮雨棚，半路與品子遇到下雨還撐起傘，畫面顯得有些滑稽，隨後遇到真正開車的路人停下來表示「怎麼那麼帥？那是什麼東西？」賤葆則回應「沙發啊！」讓路人超驚訝表示「這是沙發？真的假的？」隨後賤葆便領航真正的路人汽車往前走，讓路人相信真的是「沙發車」。
影片曝光短短不到一天，點閱率爆衝78萬人觀看，不少網友留言「小時候的夢想被你實現了......」、「好誇張！只有賤葆能超越賤葆」、「根本鬼才，太扯了，怎麼想到這企劃」、「很厲害的團隊做的出來，國外也有很多人做過很多不同的沙發車」、「你們的團隊真的太鬼了吧，沙發車你們也可以，還有什麼不行的啦！」
不過，就有眼尖的網友發現，由於賤葆行駛路段還有其他車輛，抓包是將沙發車開上一般市區道路，在Dcard掀起巨大討論，不少網友表示「傻眼，這種車開上路就是違法啊....」、「在重劃區玩一玩好歹有個限度， 結果還真的開到市區，真的欠罰」、「好看是好看，不過違法真的不行，而且說實在的很危險」、「這比Joeman那個出包還扯吧，這很明顯違法」、「一開始以為是在空曠的地方玩....結果看到汽車跟機車傻眼了....拼裝車是不能上路的」。而雖然賤葆在影片一開始也有附上標語「本片屬戲劇效果，請勿模仿」但由於違法事實被眼尖網友發現，也有網友在影片下方詢問是否擔心受罰，賤葆則回應表示「如果有罰金我會再放進影片資訊欄」。
而事實上，根據道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款規定，拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，可對所有人處新臺幣3600元以上、10800元以下罰鍰，除禁止其行駛外，並可依同條第2項將該車輛沒入，民眾可千萬不要因為一時酷炫，跟自己的荷包過意不去，否則將得不償失；日前淡水就有一對阿公阿嬤疑似將改裝車開上路，淡水警方沿路調閱監視器之後，發現該輛改裝車有違規跨越雙黃線迴轉情形，先開罰600至1800元；另也將函請監理機關臨時檢驗變更車體的部分，當時掀起不小討論。（編輯：張嘉哲）