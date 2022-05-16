皇上是芒果口味？甜甜圈聯名「黃阿瑪」 開吃楊枝甘露
炎炎夏日，芒果正「著時」！不只手搖飲，甜點名店也紛紛回歸金黃香甜的愛文芒果，Mister Donut首次聯名超過百萬粉絲追蹤的「黃阿瑪的後宮生活」，把黃阿瑪、Socles變成超萌貓臉造型甜甜圈，原來皇上正是芒果口味！更首次推出「楊枝甘露」甜甜圈，搭配多款可愛實用的居家週邊，要來甜蜜襲擊瑪民貓奴啦！亞尼克則催生第121款生乳捲「芒果荔枝」，吃得到果肉的果凍，讓清爽口感再升級。
Mister Donut x 黃阿瑪的後宮生活主打「夏日水果」芒果季，瑪民們絕對瘋狂的貓臉造型甜甜圈有兩款，香甜香草可可風味搭配芒果奶酪卡士達內餡的「黃阿瑪甜甜圈」，還有香濃黑可可搭配可可鮮奶油內餡及芒果巧克力片的「Socles甜甜圈」，可愛到捨不得吃。明（17）日起開賣，從裡到外，連甜甜圈紙盒與提袋也都換上黃阿瑪和後宮們的插畫設計，甜蜜爆擊心臟（期間限定，售完為止）。
嚴選當季、在地的愛文芒果，Mister Donut一次推出招牌波堤三種層次變化，不只double，「3層愛文芒果波堤」還搭配充滿咬勁的愛文芒果Q果，Q上加Q。暢銷的「愛文芒果冰沙」也回歸升級，今年特別將糖度減少並增加芒果果膏用量，是從沒喝過的濃郁滋味。還有「愛文芒果可爾必思」及「愛文芒果青茶」創意特調，酸甜一夏。
受到香港甜品熱潮影響，Mister Donut也首次推出「楊枝甘露」甜甜圈，「楊枝甘露波堤」以楊枝甘露卡士達為內餡搭配香濃椰奶與紅葡萄柚；以楊枝甘露卡士達為內餡，搭配香濃椰奶柚香味與酸甜芒果，特別再加入蒟蒻米增添口感的「楊枝甘露法蘭奇」，滿滿「奶芒味」寵客。
更打造「黃阿瑪的後宮生活」6款可愛實用的居家週邊，有環保必備、蒸煮或烤箱都適用的「不鏽鋼餐盒」、棉柔粉嫩「大浴巾」，還有整隻貓咪趴臥造型的「立體洗衣袋」，超萌必收。
人氣生乳捲網路聲量冠軍的亞尼克，呼應芒果季，嚴選自然熟成的愛文芒果，創意打造第121款生乳捲「芒果荔枝」，捲入吃得到果肉的果凍，讓清爽口感再升級，同時回歸經典「新鮮芒果」生乳捲。
歡慶亞尼克生乳捲9週年慶，一次集結烘焙大賞Top 30得主「特黑巧克力生乳捲」、濃厚大人味的「厚巧克力生乳捲」、「靜岡抹茶蕨餅生乳捲」、「嫩布丁生乳捲」、「鮮芋奶霜生乳捲」等9款最強口味限時回歸，消費滿額再贈冠軍「原味生乳捲」。