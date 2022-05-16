天蠍滿月來了！恐爆出強大能量　12星座「安度指南」曝光

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發生在疾厄宮位的天蠍滿月，你需要注意此時與他人金錢上的往來，有可能借出去的錢收不回來，同時，調整你的財務狀況，這裡指的是儲蓄習慣、或是獲利投資的習慣太大手大腳的話，易有風險。
金牛座
發生在關係宮位的天蠍滿月，過往存在於你和伴侶之間隱藏的問題，很可能在此時浮上檯面，或許你們會開始思考這一段關係的去留。單身的你，有曖昧、單戀情形的你，也許有機會結束這樣的情況，或是邂逅新的人。
雙子座
發生在工作宮位的天蠍滿月，此時的你多注意身體對你發出的訊號，有莫名的疼痛與不舒服的地方，別耽擱看醫生的時間，小心釀成大病。工作方面，舊有存在的問題與情緒需要沉澱下心來處理，切勿衝動作出行動。
巨蟹座
發生在戀愛宮位的天蠍滿月，如果你現在有約會或曖昧的對象，積極一點有可能在滿月之後確立關係。而過往在關係有欺瞞、第三者的情況則容易曝光，將關係推到結束、或是重新審視的狀態。
獅子座
發生在家庭宮位的天蠍滿月，或許你的工作會面臨一些狀況，使得你有機會把重心放在家庭。家中如有裝修工程或買賣房屋的情形，有可能不久之後就有結果。同時注意與家人的溝通切勿帶著情緒，逞一時口舌之快真的沒有比較好。
處女座
發生在交流宮位的天蠍滿月，學習方面也許容易出現瓶頸、不易理解學習的內容。工作上與人溝通可能出現雞同鴨講的情況，建議以書信方式、白紙黑字的方式交辦事情，對自己及他人都較方便查看相關事宜。
天秤座
發生在財帛宮位的天蠍滿月，或許你的財務狀況會出現突如其來的變動，或許有意料之外的款項進帳，同時也讓你開始重視財務管理的重要性，逐漸調整自身財務狀況。
天蠍座
發生在命宮的天蠍滿月，這幾天或許你會開始懷疑起自己的價值，也許是被一些小事情所觸發，讓你陷入焦慮不安之中，無論那是什麼，都請你想辦法轉移注意力，別深陷其中。即便是發懶好好的睡上一覺都是可行的方法。
射手座
發生在心靈宮位的天蠍滿月，這幾天或許你會沒來由的心裡發慌，覺得隨時好像有什麼事情要發生，內心的恐慌找不到相應的辦法可以解決，與其頑強的去抵抗這股恐慌，不如就和恐慌的情緒待一陣子吧！這是你從來都不曾試過的不是嗎？而這股情緒會自然地過去的。
摩羯座
發生在人際宮位的天蠍滿月，你的交友圈或許會這期間迎來全新變化，你可能正好有機會離開待膩的圈子，進入到新的交友圈中，結識新的朋友與團體。不過，也要注意別當朋友之間的傳話筒，小心惹禍上身。
水瓶座
發生在事業宮位的天蠍滿月，工作或事業發展上容易面臨挑戰。如果想要轉職跳槽會有好機會出現，不過，記得慎選下一份工作，否則，只是因為一時興起而缺乏充分思考就轉職，你也就落入了相同的舊有模式之中。
雙魚座
發生在遷徙宮位的天蠍滿月，部分人或許會面臨是否要出國深造、接受公司海外調派的決定，此時的你不必急著做決定，滿月之後的一段時間，所有你可以考慮的因素都塵埃落定，到時候再來做出選擇也不遲。
艾菲爾老師還表示，此次天蠍滿月最佳許願時間為5月16日中午12時13分，當月亮進入滿月狀態，隨後的八個小時之內最好。許願方式可以取一張白紙，在上面寫下10個以內的「天蠍滿月」願望。在最佳許願時間，一條一條誠心唸出，或默唸。許願結束後，將紙張對折，壓在枕頭下，如果忘了自己許了什麼願，隨時都可以拿出來再唸一遍。提醒自己往實現願望的道路前進。如此一來，下一次許願的時候也更方便你檢視許願方向，是否需要做修正。（編輯：賴禹妡）
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