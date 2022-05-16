頂呱呱最強不是呱呱包？「2本體」低調稱霸：沒吃過白活
台灣速食業競爭激烈，近年來有不少國外品牌進住台灣，其中本土速食「頂呱呱」憑藉特色美食，屢獲許多老饕們的心，在業界佔有一席之地。對此，就有網友詢問「頂呱呱最頂呱呱的餐點是什麼？」而引來內行曝光除了呱呱包以外的「2本體」，狂讚認為「沒吃過好像白活！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己吃過幾次頂呱呱，但口感似乎不太符合他的口味，而他就納悶詢問「相比麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、漢堡王，頂呱呱有什麼特色食物，讓它有辦法繼續生存？有卦？」
問題一曝光，多數人點名頂呱呱的經典美食「呱呱包」，認為「除了呱呱包剩下沒必要吃」、「呱呱包，雖然變貴變小，但仍舊很好吃」、「不就呱呱包」、「呱呱包沒有之一==」。
但除了呱呱包以外，也有老饕推薦「雞翅」和「紅茶雪泥」，大讚直呼「小雞翅超好的下酒菜」、「雞翅推」、「椒麻一口翅真的很好吃，會停不下來，很適合配酒」、「紅茶雪泥才是最棒的」、「檸檬小翅跟紅茶雪泥」、「紅茶雪泥好讚，真的覺得沒喝過的那些年好像白活了」。
另外，也有人提及其他美食，坦言「前陣子活動一斤雞，便宜吃超飽」、「烤雞腿，但太貴了」、「其實每樣我都覺得好吃，特別是小麵包」、「他的炸雞屌打麥當勞肯德基好嗎」、「地瓜薯條」。（編輯：陳雅雲）