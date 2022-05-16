回老家打掃驚見拖把長「白色生物」 網全歪樓：可以焢湯
台灣氣候潮濕，尤其像最近連日大雨，物品很容易就發霉長出黴菌。一名網友日前拿出拖把準備打掃時，意外發現上頭長出「5朵白菇」，網友看了全歪樓笑說：「可以採下來焢湯了」。
這名女網友日前在臉書社團《爆廢公社》發文，表示回老家時想要好好打掃一番，拿出拖把準備拖地時，不料拖把布上頭竟然長出5朵大小不一白色的不明菇類，上頭還隱隱約約看得到菌絲，讓她當場愣住：「拿起拖把要拖，瞬間傻了。」
網友看了照片都忍不住歪樓笑說：「可以拿來焢湯」、「菇的（good）拖把」、「中午加菜」、「靈芝阿」、「現代自耕農，別浪費～」、「有機食材」、「是靈芝草人」、「可以採收了」、「好神拖！」、「蕈類是世界上最神奇的東西」、「多久沒拖地了？！放到年底大掃除，可能會長出天山雪蓮！」。
另外也有人提醒：「代表你家的菌類多，而且是有毒物質菌類，你要消毒劑拖地，不要用清水，拖地三次洗拖把，水變灰色倒掉，重新用水…」、「拖把如果沒洗乾淨，會拖到整個地板都佈滿細菌」。事實上過去《NOWnews》也曾報導「幾天沒拖地 拖把竟長出『詭異菇菇』」，該名網友家的拖把長出一種叫做「墨汁鬼傘」的有毒菌類，不僅不能食用，同時也反映該環境太過潮濕才會長出這類生物，提醒大家一定要注意清潔喔！（編輯：陳珮瑜）