「大小聘92萬」遭準婆家拒絕！她心寒開罵：小錢都不願出
結婚除了情侶兩人同意外，該如何讓雙方家長都滿意更是困難。就有位準新娘控訴，提出「大聘66萬小聘26萬」方案卻遭準婆家拒絕，詳細經過曝光也引起眾人熱議。
一位準新娘在臉書《靠北婚姻2.0》上訴苦「我爸媽認為聘金是給我的保障，所以收到之後會直接拿給我存著，也算是對老公家的一個考驗，看看我在你家的重要性，從願不願意拿錢出來就可以知道了」。
沒想到原PO爸媽提出要「大聘66萬小聘26萬」的方案，卻立刻被準婆家拒絕，讓她忍不住開罵「我周圍朋友很多都是這樣收，大聘開88萬、108萬更不是少數，最高還有188萬的，連這一點小錢也不願意出，我真的覺得你家只是想找一個免費傭人，越來越對你家反感」。
然而不少網友看完詳細過程卻反倒吐槽「你也能拿92萬的等值嫁妝？你以為只有男方得給聘金是嗎」、「妳想遵循古禮收聘，那能遵循其他嫁到夫家後所有該做的事嗎？」、「現在一般都沒在收聘金了，只是擺出來做做場面而已，實質收下的應該是所謂尿布錢而已」、「聘金收的越多，嫁過去當傭人的機率越大妳懂不懂」、「妳給男方的保障是什麼，嫁過去妳真的會像傭人那麼勤勞嗎」。（編輯：潘毅）