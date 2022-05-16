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「大小聘92萬」遭準婆家拒絕！她心寒開罵：小錢都不願出

▲有位準新娘控訴，提出「大聘66萬小聘26萬」方案卻遭準婆家拒絕。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有位準新娘控訴，提出「大聘66萬小聘26萬」方案卻遭準婆家拒絕。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2022-05-16 16:41:402022-05-16 16:48:39

結婚除了情侶兩人同意外，該如何讓雙方家長都滿意更是困難。就有位準新娘控訴，提出「大聘66萬小聘26萬」方案卻遭準婆家拒絕，詳細經過曝光也引起眾人熱議。

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一位準新娘在臉書《靠北婚姻2.0》上訴苦「我爸媽認為聘金是給我的保障，所以收到之後會直接拿給我存著，也算是對老公家的一個考驗，看看我在你家的重要性，從願不願意拿錢出來就可以知道了」。

▲為了結婚，嚴麗慧自首偽造文書，並面對刑責。如今終能以真實身分展開新生活，並分享自己的經驗給同鄉和民眾。（示意圖／Pixabay）
▲原PO家與老公家因為聘禮金額意見分歧，女方更心寒開罵「小錢都不願出」。（示意圖／取自Pixabay）
沒想到原PO爸媽提出要「大聘66萬小聘26萬」的方案，卻立刻被準婆家拒絕，讓她忍不住開罵「我周圍朋友很多都是這樣收，大聘開88萬、108萬更不是少數，最高還有188萬的，連這一點小錢也不願意出，我真的覺得你家只是想找一個免費傭人，越來越對你家反感」。

然而不少網友看完詳細過程卻反倒吐槽「你也能拿92萬的等值嫁妝？你以為只有男方得給聘金是嗎」、「妳想遵循古禮收聘，那能遵循其他嫁到夫家後所有該做的事嗎？」、「現在一般都沒在收聘金了，只是擺出來做做場面而已，實質收下的應該是所謂尿布錢而已」、「聘金收的越多，嫁過去當傭人的機率越大妳懂不懂」、「妳給男方的保障是什麼，嫁過去妳真的會像傭人那麼勤勞嗎」。（編輯：潘毅）

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