鱈魚香絲也能手作？超狂吃法曝光 網笑：原來不只我這樣
相信大家小時候都吃過鱈魚香絲，它香濃的好氣味總是讓人忍不住一口接一口，還是不少人聊天小酌或是追劇必備的零嘴之一。就有一名網友利用鱈魚香絲發揮創意想出「不無聊吃法」，意外釣到許多網友回應：「小時候也做過！」
這名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示朋友之前開封一包鱈魚香絲時，覺得單吃太無聊，便突發奇想將鱈魚香絲一條接著一條地綁在一起，串成一長條繩子後就能慢慢地一次吃完，讓原PO不禁笑說：「無聊想做手作，卻沒有材料包？想想你身邊的鱈魚香絲吧，朋友就這樣快樂的度過了一整個悠閒時光」，最後還補充一句：「有溫度有味道的手作」。
照片一曝光，許多網友紛紛笑說：「掛在脖子，想吃的時候脖子一扭，舌頭一伸就可以吃到的概念」、「感覺是居隔久了，找點事來做…」、「可以吃、可以跳繩 」、「平平都是鱈魚香絲，為什麼你的看起來，比較好玩又好吃」、「用十字編織法編出一個吸水杯墊吧」、「鱈魚香絲適合防疫包的示範」、「接頭一邊給妳一邊給我～～～」、「這樣邊打電動邊吃的時候，就不用一直沾手一直拿了！」、「蠻有儀式感…」、「不要玩食物啊」。
另外也釣出不少網友回應：「原來不是只有我這樣」、「我也會這樣玩」、「然後兩個人放嘴巴拔河」、「我是要打電腦才連起來吃，免 一根一根的拿麻煩」。（編輯：陳珮瑜）