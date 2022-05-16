COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

鱈魚香絲也能手作？超狂吃法曝光　網笑：原來不只我這樣

▲鱈魚香絲是許多人從小到大都愛吃的零食之一，就有一名網友分享朋友的「超狂手作吃法」引起網友熱烈討論。（示意圖／記者陳珮瑜攝）
▲鱈魚香絲是許多人從小到大都愛吃的零食之一，就有一名網友分享朋友的「超狂手作吃法」引起網友熱烈討論。（示意圖／記者陳珮瑜攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-16 16:50:44

相信大家小時候都吃過鱈魚香絲，它香濃的好氣味總是讓人忍不住一口接一口，還是不少人聊天小酌或是追劇必備的零嘴之一。就有一名網友利用鱈魚香絲發揮創意想出「不無聊吃法」，意外釣到許多網友回應：「小時候也做過！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示朋友之前開封一包鱈魚香絲時，覺得單吃太無聊，便突發奇想將鱈魚香絲一條接著一條地綁在一起，串成一長條繩子後就能慢慢地一次吃完，讓原PO不禁笑說：「無聊想做手作，卻沒有材料包？想想你身邊的鱈魚香絲吧，朋友就這樣快樂的度過了一整個悠閒時光」，最後還補充一句：「有溫度有味道的手作」。

▲原PO分享朋友的鱈魚香絲超狂吃法，竟是將每一根都綁在一起串成一條長繩子，再一次慢慢吃掉！（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO分享朋友的鱈魚香絲超狂吃法，竟是將每一根都綁在一起串成一條長繩子，再一次慢慢吃掉！（圖／翻攝自《爆廢公社》）
照片一曝光，許多網友紛紛笑說：「掛在脖子，想吃的時候脖子一扭，舌頭一伸就可以吃到的概念」、「感覺是居隔久了，找點事來做…」、「可以吃、可以跳繩 」、「平平都是鱈魚香絲，為什麼你的看起來，比較好玩又好吃」、「用十字編織法編出一個吸水杯墊吧」、「鱈魚香絲適合防疫包的示範」、「接頭一邊給妳一邊給我～～～」、「這樣邊打電動邊吃的時候，就不用一直沾手一直拿了！」、「蠻有儀式感…」、「不要玩食物啊」。

另外也釣出不少網友回應：「原來不是只有我這樣」、「我也會這樣玩」、「然後兩個人放嘴巴拔河」、「我是要打電腦才連起來吃，免 一根一根的拿麻煩」。（編輯：陳珮瑜）

最下酒的零食是？內行讚「2低調神物」藏架上：根本絕配

超商「絕版零食」被翻出！老饕一看全哭了：從小吃到當媽

南投人爆排隊！這款「少見零食」趁熱吃超香：回憶的味道

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀