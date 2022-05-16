Google地圖出現「類台灣」？相似度99％ 網愣：平行世界
日前因五一勞動節台鐵罷工，交通部為了應變廣大民眾回鄉，推出「類火車」的遊覽車，提供民眾搭乘，沒想到現在竟然也有「類台灣」？一名網友在Google Maps上意外搜尋到一座與台灣相似度極高的小島，網友看了全驚呼：「是平行世界」！
這名網友在《PTT》以「超像台灣的島嶼？」為標題發文，並分享一Google Maps的網址，點進去後可見一座小島，跟台灣一樣是直立的番薯形狀，南端也如同恆春半島一樣從本島延伸出去，無論是形狀或是突出的地方都與台灣非常相似，讓網友全都大吃一驚，而原PO也寫下：「這個島嶼跟台灣相似度有99％像吧？而且還在兩國邊界，是不是有什麼陰謀？空降用的練兵場？有沒有八卦？」
原來這座小島是位在美國與加拿大邊境「門弗雷梅戈格湖Lake Memphremagog」當中的最大島嶼「普羅文斯島Province Island」，是美加兩國共同管理的跨國島嶼，面積只有台灣的10萬分之一，島上僅有少數人為建築物，大部分的面積還是由樹木等植物所覆蓋，目前屬於私人擁有，其緯度位於「45°00'31.0"N 72°13'56.0"W」。
其實過去2014年就曾有網友瀏覽Google地圖時無意間發現這座小島，當時它一夕爆紅，許多人稱它做「迷你台灣島」。網友們看了貼文後都紛紛表示：「平行時空」、「類台灣島」、「是台灣的多重宇宙？」、「欸，那說好的護國神山呢」、「馬達加斯加不只形狀像台灣，連緯度都對稱，也是隔海峽跟大陸地對望」、「我先預約台北市蛋黃區」、「根本一樣」。（編輯：陳珮瑜）