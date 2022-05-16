阿嬤超狂「畫眉神器」曝光！網一看全讚爆：生活智慧王
女人天生愛美，無論到哪個年齡都一樣，喜歡將自己打扮得美美的，不僅賞心悅目，自己也看得高興。而就有一名網友分享愛漂亮的阿嬤化妝時的模樣，只見她仔細地在鏡子前描繪自己的眉毛，只不過網友們看了她的「畫眉神器」全都紛紛大讚笑說：「生活智慧王！」
這名網友在臉書社團《爆廢公社》分享一組「阿嬤的 畫眉神器」照片，只見畫面中一位短髮阿嬤坐在鏡子前化妝，臉上已經抹上粉底、腮紅以及口紅等，最後剩下畫眉毛，這時阿嬤拿出家中必備的「衣架」，將衣架上方貼著自己的眉毛處，沿著衣架的彎勾處一筆一劃地仔細勾勒出眉型，讓原PO忍不住分享並且驚嘆地寫下：「阿嬤的畫眉神器」。
網友看了貼文後也忍不住表示：「生活智慧王」、「老人家的智慧」、「內行人才知道的」、「強者阿嬤」、「不用霧眉了啦」、「阿嬤很會」、「原來是衣架風的妝容」、「物盡其用」、「果然…薑還是老的辣」、「阿嬤滿意的表情實在太可愛了」。
另外也有網友笑說：「阿嬤臉也化太白了啦！不過這樣化眉毛很厲害欸」、「阿嬤妳臉塗太白了點」、「也太高那個眉毛…到底」、「哈哈哈太彎了吧」、「但是這個挑高眉毛可能只有長輩可以～」、「阿駡一定很愛看歌仔戲齁」、「應該用圓規啊」、「這比小孩不笨的醬油碟還屌」。（編輯：陳珮瑜）