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只會做咖哩飯？行家搭「1神物」絕了　網狂讚：好吃到哭

▲咖哩有著濃郁香氣及味道，自印度紅遍全球。（示意圖／取自Shutterstock）
▲咖哩有著濃郁香氣及味道，自印度紅遍全球。（示意圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-05-17 10:03:11

咖哩有著濃郁香氣及味道，自印度紅遍全球，而最普遍的吃法就是搭配白飯，不過近期有網友表示，他想讓咖哩嘗試不同的主食，目前已搭配過油飯及細麵，想知道有沒有更內行的吃法，貼文曝光後，立即釣出老饕點名「烏龍麵」，並留言狂讚：「咖哩烏龍麵真的絕配」、「咖哩烏龍麵好吃到哭欸」。 

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該名網友昨（16）日在Dcard中貼文，他以「大家吃咖哩都配什麼？」為題，表示煮了一大鍋咖哩，想每天搭配不同的主食，才不會吃膩，目前除了白飯，還搭配過油飯，「粒粒分明的糯米吃起來彈牙很有嚼勁，搭上咖哩讓整體的鹹香多了另一種層次」，也試過搭配細麵，「不得不說麵條真的完全的吸附了咖哩獨特的醬汁和香氣，咖哩飯吃膩的建議一定要換麵試試看」，因此也好奇問網友們：「大家吃咖哩都配什麼主食呢？有啥創意或建議都可以跟小弟分享，明天預計來配個米粉試試哈哈哈哈。」 

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲近期有網友表示，他想讓咖哩嘗試不同的主食，目前已搭配過油飯及細麵。（圖／翻攝自Dcard）
貼文一出，網友紛紛留言，「農夫包！把中間的麵包刮出來，再把咖哩裝在麵包碗裡，可以再撒點起司」、「炒飯啊炒飯更多口味可以搭咖哩」、「我爸爸做過咖哩加上寬冬粉！一言難盡的口感」、「新竹人肯定是咖哩貢丸」、「菠菜或水蓮～喜歡脆脆的菜」、「花媽有一集是咖哩飯配生魚片XD」、「咖哩飯加烤酥皮超好吃」、「吐司！吐司沾咖哩也好吃」、「咖哩就是要配細麵條、白米飯，還有粉條跟蔥抓餅一起吃，咖哩也很適合搭配水餃」、「咖哩裡面加豆皮超級好吃」、「把巧克力放進去一起加熱，變超濃郁超好吃，真心不唬」。 

另外，大多數網友都狂推薦咖哩及烏龍麵的組合，「烏龍麵！有一次我還用麵線，也超級好吃耶」、「咖哩烏龍麵，再清炒一些洋蔥牛五花下去一起拌，閒著沒事的話可以再煮溫泉蛋一起喇，最後蔥花加爆，想到就餓」、「大部分都配飯，但我之前打工的時候客人很喜歡點咖哩烏龍麵，我也很喜歡」、「烏龍麵、麵包都配過，好吃」、「烏龍麵絕配啊，然後再加炸的」、「配烏龍麵真的超級好吃」、「咖哩烏龍麵真的絕配」、「咖哩烏龍麵好吃到哭欸」。（編輯：賴禹妡） 

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