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好市多「冰箱必備神物」漲幅近3成！會員崩潰：要剪卡了

▲原PO到好市多發現常購買的夏天神物「希臘式優格」竟然一口氣漲了118元，漲幅近3成，貼文一出，全場崩潰，甚至還有人喊「要剪卡了」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲原PO到好市多發現常購買的夏天神物「希臘式優格」竟然一口氣漲了118元，漲幅近3成，貼文一出，全場崩潰，甚至還有人喊「要剪卡了」。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-17 10:20:07

美式賣場「好市多」除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，深受台人喜愛；不過近年物價不斷上漲，也讓民眾「欲哭無淚」，就有一名網友到好市多購物時，發現常購買的冰箱必備神物「希臘式優格」竟然一口氣漲了118元，貼文一出，全場崩潰，甚至還有人喊「剪卡了」、「漲太多了」。

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該名網友今（17）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示以往到好市多都會購買的希臘式優格，價格竟然從原本的399元一口氣漲到517元，近3成的漲幅也讓他無奈直呼「欲哭無淚」。

▲原PO到好市多發現常購買的夏天神物「希臘式優格」竟然一口氣漲了118元，漲幅近3成。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO到好市多發現常購買的夏天神物「希臘式優格」竟然一口氣漲了118元，漲幅近3成。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，全場崩潰，「漲幅也太大了…」、「漲太多（哭）」、「夏天吃優格的好時間，結果漲成這樣QQ」、「便宜不再=剪卡」、「我打算去剪卡了」、「誇張」、「昨天逛一圈也是深有同感」、「竟然漲了快3成」、「漲價29%？漲的太粗暴了」、「雞肉沙拉179我也是很無言」、「這漲幅...」、「星期天去看又519，從買399、419、489到519 一路漲！」、「只有薪水沒漲」、「關於這種問題，我一律建議剪卡以後不要再去了」、「昨天很多東西價格都漲，錢真的變薄了」、「感覺可以來退卡了」。

不過，也有網友認為，「不買最大」、「貴你就不要買啊」、「可以吃別的」、「不舒服就不要買，買任何東西都一樣呀」、「這樣就要欲哭無淚？換別的牌子啊」、「買台灣產的就好了」、「做餐廳都知道，食材物價跟去年比很多都漲快一倍，說真的不漲才奇怪的」；還有人分享「可以自己做」，「自己發酵很簡單」、「網路google如何做優格，或是買台優格機自己做優格」。

甚至還有網友點出關鍵原因「通膨」，認為不只好市多，其實整個市場都受到不小的影響，「簡單說一下，COSTCO是美式賣場，美國正在面臨歷史級的通膨，現在漲價很正常，要關注的是，之後通縮有沒有降回去！如果沒有，那大家集體來寫建議書，再沒有回應，到時就剪卡吧，現在台灣有其他通路還沒有漲價的，可以去逛逛」、「通膨就是這樣，今年的常態」、「留意一下今年原物料價格走勢還有運費，就知道高峰是在年底，不是現在這樣而已」、「很多都漲了，但其他通路也都差不多」、「航運漲翻天，所以價格才跟著漲」。（編輯：郭佩蓉）

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