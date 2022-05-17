好市多「冰箱必備神物」漲幅近3成！會員崩潰：要剪卡了

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，全場崩潰，「漲幅也太大了…」、「漲太多（哭）」、「夏天吃優格的好時間，結果漲成這樣QQ」、「便宜不再=剪卡」、「我打算去剪卡了」、「誇張」、「昨天逛一圈也是深有同感」、「竟然漲了快3成」、「漲價29%？漲的太粗暴了」、「雞肉沙拉179我也是很無言」、「這漲幅...」、「星期天去看又519，從買399、419、489到519 一路漲！」、「只有薪水沒漲」、「關於這種問題，我一律建議剪卡以後不要再去了」、「昨天很多東西價格都漲，錢真的變薄了」、「感覺可以來退卡了」。
不過，也有網友認為，「不買最大」、「貴你就不要買啊」、「可以吃別的」、「不舒服就不要買，買任何東西都一樣呀」、「這樣就要欲哭無淚？換別的牌子啊」、「買台灣產的就好了」、「做餐廳都知道，食材物價跟去年比很多都漲快一倍，說真的不漲才奇怪的」；還有人分享「可以自己做」，「自己發酵很簡單」、「網路google如何做優格，或是買台優格機自己做優格」。
甚至還有網友點出關鍵原因「通膨」，認為不只好市多，其實整個市場都受到不小的影響，「簡單說一下，COSTCO是美式賣場，美國正在面臨歷史級的通膨，現在漲價很正常，要關注的是，之後通縮有沒有降回去！如果沒有，那大家集體來寫建議書，再沒有回應，到時就剪卡吧，現在台灣有其他通路還沒有漲價的，可以去逛逛」、「通膨就是這樣，今年的常態」、「留意一下今年原物料價格走勢還有運費，就知道高峰是在年底，不是現在這樣而已」、「很多都漲了，但其他通路也都差不多」、「航運漲翻天，所以價格才跟著漲」。（編輯：郭佩蓉）