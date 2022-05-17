摩斯沒有輸！「免費服務」穩贏麥當勞 鐵粉爽坐整天不走
台灣速食業品牌眾多，其中來自日本的連鎖速食餐廳「摩斯漢堡」在台擁有多間分店，其主打米漢堡等特色餐點，而廣受不少人喜愛。對此，就有鐵粉曝光摩斯提供的「免費服務」，不少人因此坐一整天不走，而引起討論。
原PO於PTT上發文，認為以學區附近的速食店來說，在摩斯讀書的學生似乎多於麥當勞，這也讓他不解詢問「請問這個是有根據的嗎？還是說摩斯氛圍比較適合學生讀書，單純詢問，我自己理解是摩斯比較亮？麥當勞可能相對暗一點點。」
貼文一出，就引來網友紛紛熱議，「麥當勞的氛圍就不適合讀書啊」、「速食店全部都不適合讀書吧= =」、「看學生吧，但是麥當勞很適合讀書時會發出聲音的人去」、「摩斯燈光很黃，要怎麼看書」。
其中就有鐵粉點名「店內免費提供插座」是最大主因，「小弟認為是有插座」、「插座+1」、「 舒適+組成不複雜，小孩子也少+有插座可以筆電手機充電+顧三餐」、「應該是有插座，可以坐一整天不走」。
此外，還有人提及「環境安靜」也是關鍵，直言「摩斯人少安靜椅子又好坐，很難懂嗎」、「摩斯環境舒服很多，學生時期的好夥伴」、「人比較少，客人也比較安靜」、「摩斯真的比較安靜，另外有的店讓學生去讀書，反而賺得更多，就看店家怎麼取捨」、「摩斯氣氛好」。（編輯：陳雅雲）