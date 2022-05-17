零負評台灣YouTuber？「2組流量巨獸」超優質：唯一清流
近年來台灣YouTuber如雨後春筍般冒出，頻道主題也越趨多元，包括開箱、美妝、實驗、寵物等等，讓觀眾的選擇更加多樣。對此，就有網友分享「2組」YouTuber界的流量巨獸，而引來粉絲大讚「都算是近一年清流！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示YouTube頻道「好味小姐」和「許伯&簡芝—倉鼠人」皆以寵物為主題，這讓他好奇詢問「在重口味媒體盛行的當下，算是清淡舒爽的頻道，大家覺得哪個好看？」
問題曝光後，隨即引起鄉民討論，其中好味小姐的老粉坦言，「好味超讚，podcast超好笑」、「同樣拍動物，好味小姐的畫面構圖比較漂亮，搭配音樂療癒舒爽」、「只看好味小姐」、「都喜歡～但好味的畫面更舒服一些」、「好味小姐崩潰時很好笑 」。
不過，「許伯&簡芝—倉鼠人」的觀眾也跳出來大讚，「許伯簡芝介紹很多不同的動物耶」、「比較喜歡許，可以看各種不同動物」、「都是清流，超愛許伯」、「許伯簡芝影片很有魔性，沒興趣也看完」、「許伯簡芝，很常看完再看一次，貓頭鷹我看十次」。
其中多數人皆推薦兩者頻道，認為「都蠻好看的～」、「都看，又不衝突」、「兩組都是流量巨獸」、「兩個都不錯，真材實料的yter」、「不太一樣吧？兩個都喜歡」、「都優質頻道」、「兩個幾乎都每集都看」、「都算是近一年清流」。（編輯：陳雅雲）