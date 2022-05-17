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他吃蓮霧冒出「1習慣動作」！全場見了超崩潰：根本侮辱

▲蓮霧吃起來酸甜爽口，是許多人熱愛的水果之一。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲蓮霧吃起來酸甜爽口，是許多人熱愛的水果之一。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-17 12:16:44

蓮霧吃起來酸甜爽口，是許多人熱愛的水果之一，不過近日就有網友表示，他吃蓮霧前都會將外皮削除，想知道大家是否一樣，但此舉動卻引來大批網友震驚，紛紛嚇壞直呼：「沒有皮的蓮霧，沒有靈魂」、「削皮你吃的就不是蓮霧，不要給我侮辱蓮霧」。 

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該名網友14日在Dcard中貼文，他以「你們吃蓮霧削皮嗎」為題，貼出一張照片，只見畫面中的蓮霧已被處理完畢，原PO不僅將外皮削乾淨，還切成塊狀，整盤看起來已經不像蓮霧原先的樣貌。 

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲近日就有網友表示，他吃蓮霧前都會將外皮削除，想知道大家是否一樣。（圖／翻攝自Dcard）
貼文曝光後，大量網友崩潰直呼，「不！蓮霧就是要吃皮和靠近皮的肉啊」、「帶皮要冰過吃脆脆的口感較好」、「不會！帶皮吃才好吃」、「第一次聽說有人會削皮」、「沒有皮的蓮霧，沒有靈魂」、「削皮你吃的就不是蓮霧，不要給我侮辱蓮霧」、「第一次看到這麼光溜溜的蓮霧」、「沒有皮不如不要吃」。 

不過，留言區也有同好跳出來聲援，「我我我！我也吃蓮霧要削皮」、「小時候我媽都會削皮才給我吃，長大才知道蓮霧是紅色的」、「終於找到有人跟我一樣吃蓮霧削皮了」、「吃過削皮的蓮霧之後，就不想再吃帶皮的了」、「沒有削皮我不吃」、「我也要削皮吃」，另外，還有網友建議，「只要是水果，皮可以吃的都要儘量保留哦！因為很多水果的營養都在皮裡面，果肉熱量佔居多」。（編輯：賴禹妡） 

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