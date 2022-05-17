喬瑟夫驚傳分手？遭「火辣女友」潑水伺候 IG身份曝光了
知名喜劇YouTube喬瑟夫ChillSeph，靠著幽默誇張的手法，來諷刺現代人的生活，每部影片都廣受粉絲喜愛。近日，喬瑟夫又推出新片，述說情侶提分手的掙扎過程，沒想到女主角超級亮眼，演技大爆發，讓許多網友爭相討論。
喬瑟夫15日推出的新影片《想成是跟半根香蕉分手就沒問題了》，內容敘述飾演男主角的喬瑟夫，因無法容忍女友的誇張行為，想要提分手卻遲遲不敢開口，還喝了好幾杯紅酒，更用胡椒跟鹽、義大利麵跟叉子的關係，來比喻兩人不適合。
結果正妹女友起初還聽不懂，甚至誤會害羞意思，表情模樣十分可愛，直到最後要分手才生氣潑喬瑟夫杯水。沒想到整部片下來，竟然只是手機防潑水的廣告業配。
影片曝光後，除了喬瑟夫的創意劇本獲得好評以外，女主角的演技和外型更受到許多粉絲的關注討論，「說夠了沒有！這句的語氣跟表情是不是太厲害」、「女主角演的真的太好，那個悲傷，看了真的想哭」、「女主角演技很好，很適合拍偶像劇」、「這次女主角太正了吧，尤其是那個拍桌子」、「女主角可愛，而且演技好。想問名字或哀居～」。
結果喬瑟夫過了幾個小時才終於公布女主角的資訊，「yunxi0726 葉芸希真的很能演，慚愧！」這才讓大家驚豔不已，「原來她演過我的老師叫小賀，難怪這麼眼熟～」「女主有像李燕！」「這麼正，你忍心嗎？」。
原來女主角藝名葉芸希，於2016年首度出演校園偶像劇《我的老師叫小賀》，更演過多部電視電影、廣告與MV，不僅臉蛋稚嫩皮膚又好，身材更是驚為天人，從IG上的貼文看來，相當受到廣告廠商青睞，業配似乎接到手軟。（編輯：詹鎰睿）