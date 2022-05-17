波蘭正妹來台14年！早餐不敢吃2物 咬下卻驚艷：我錯了
嫁到台灣14年的波蘭正妹Anna（愛蘭）接受《不要鬧工作室》訪問，指出自己從來沒在台灣吃過鐵板麵及鹹豆漿，這次試吃後發現，原來這些食物的味道並不如她想像那般可怕，更大讚鹹豆漿超美味，直呼：「錯了14年，很好喝！我覺得比甜豆漿還要好喝！」
Anna透露，她來台灣後沒有吃過鐵板麵，原因是她覺得麵不是早餐應該吃的食物，而她試吃一口後，發現味道有一點辣，但還是十分好吃，「我覺得很油，但是台灣人應該覺得很好吃，難怪台灣人會把它當早餐來吃」，不過也覺得吃完需要喝飲料來平衡
接下來，Anna來到豆漿店，並表示自己從來沒喝過鹹豆漿，因為非常害怕它的味道，這次特別加了蛋，希望味道會好喝一點，沒想到當她喝了第一口，發現竟然非常美味，「錯了14年，很好喝！我覺得比甜豆漿還要好喝」。
Anna分享，鹹豆漿裡頭還帶有甜味，且喝起來非常順口，接著更加入辣油及油條，味道像是小時候媽媽幫她準備的甜麥片早餐，讓她忍不住一口接著一口送入嘴裡，並瘋狂讚嘆：「覺得好好吃！」
最後，Anna表示，她來到台灣14年，遇到最痛苦的事情就是早餐不知道要吃什麼，因為選擇真的太多了，「我發現還有很多東西都沒有吃過」，因此決定開始拍一些美食體驗的影片，歡迎大家到她的頻道觀看。（編輯：賴禹妡）