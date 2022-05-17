未來3個月脫單？「超神準水晶占卜」解答　桃花就在身邊

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B、黃綠色水晶
C、綠橘色水晶
D、橘粉色水晶
E、粉藍色水晶
答案A、藍紫色水晶
幸福奇蹟發生的機會150%
未來三個月，你的愛情奇蹟是「真愛就在你身邊」。你的正緣就藏在原本就認識的人當中，其實愛情也是講求天時地利人和的，有時並不是沒有桃花，而是還未到對的時機。過去你沒關注到的隔壁組同事丶學生時期的社團同學丶常去愛店的店員丶甚至是遊戲的隊友丶某次聚會時認識的新夥伴，這些你之前並沒有來電的對象，在未來三個月會有契機降臨，讓你們突然看對眼聊起來，可要好好把握了，也許你們聊著聊著，下一步就是告白約會了呢。
答案B、黃綠色水晶
幸福奇蹟發生的機會20%
若從去年立冬2019/11/8開始，你的戀情就一直不順利或是單身了好久，也許「近期在愛情上還是沒有緣份，保持單身比較好」。聽到這樣的預言，請你千萬別自怨自艾，現在緣分尚未出現，但也別太著急，用平常心去過好每一天，用微笑面對每一件人事物，別太專注於追求愛情，不需刻意解讀對方的心思，讓一切順其自然發展，發自內心的對自己有自信丶愛自己，訂好目標跟夢想，再努力去實現它，當命中註定的那個人出現時，你已經準備好迎接這一段愛情。
答案C、綠橘色水晶
幸福奇蹟發生的機會78%
如果你過去的戀情一直不順利，或是已經單身一陣子都沒有人追求，或許「你將要收穫一段奇蹟般的感情」。雖然比起閃婚丶閃戀，你更渴望的是一段長久的愛情，但未來三個月，你反而會與人一見鍾情丶才認識沒幾天就馬上確定關係。你遇見的那個他就是你的理想型，完美合乎你的標準，如果錯過他，感覺老天都不會原諒自己了。當然這個他也非常喜歡你，你與他就是天作之合，所以未來三個月，若碰到心動不已的對象，不用多說廢話丶直接定下彼此吧！
答案D、橘粉色水晶
幸福奇蹟發生的機會200%
如果你的戀情在今年以前都一直不順利，或是已經單身好一陣子都沒有人追求，也許「真愛馬上就要降臨」，因為未來三個月，你的愛情奇蹟就是施了魔法般的桃花大暴漲，幾乎只要出門就會有艷遇，搭車時被隔壁乘客攀談丶買東西被店員搭訕丶連下雨天也有人邀你共撐一把傘，簡直應接不暇了。或許你對這波強大的戀愛磁場也有點摸不著頭緒，但也不用想太多，與其深究丶不如放膽接受，好好享受眾星捧月的日子吧！
答案E、粉藍色水晶
幸福奇蹟發生的機會99.9%
你真的太渴望奇蹟降臨了！ 「你的戀愛奇蹟不須假手他人，自己就能完成」。就算沒有機會認識新的異性，在這90天內，你有意無意，都會幫自己求得聯誼的機會，愛神邱比特會把一支支象徵戀情的「金箭」射向你。若是渴求「舊愛回頭」的你，也會有再給彼此再一次的機會出現，這次發球權會握在你的手上，是否要回頭，並沒有誰對誰錯，重要的是，這次你必須好好思考彼此是否真的適合，別讓過去相同的錯誤再次發生。（編輯：賴禹妡）
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