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5月20日要到了！專家曝「4星座」桃花旺　愛情婚姻猛增溫

▲小孟老師表示，在5月20號後，四星座戀愛運勢一路攀升。（示意圖／取自photo AC）
▲小孟老師表示，在5月20號後，四星座戀愛運勢一路攀升。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-05-17 16:51:23

5月20日即將到來，是諧音有「我愛你」之意的日子，無論單身、非單身，都可以好好把握這一天，讓感情加溫或擺脫單身，命理專家小孟老師，也列出「4星座」在5月20日後桃花大開，情感運勢方面會相當順利。

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▲小孟老師分享，4星座面對感情的小秘訣。（示意圖／取自unsplash）
▲小孟老師分享，4星座面對感情的小秘訣。（示意圖／取自unsplash）
TOP 4：射手座

單身者，不吵不鬧，坐等愛情，尤其想脫單的，520之後到年底會慢慢出現，不急不躁慢慢來到，只需要睜大眼睛，好好觀察對方是否有符合你們的條件即可，也可使用網路交友的方式，有機會發展出一見鐘情的戀愛。

非單身者在8至11月，疫情降溫時，建議可安排個小旅行，為婚姻愛情增溫。

TOP 3：處女座

5月20日之後單身者有機會遇到天命之人，有意交往的，可得好好把握機會，特別是去年已經錯失愛情的人，接下來桃花有可能在工作或周遭環境中出現，建議多多認識新異性朋友，再度把握脫單好機會！

有戀人者接近年底時，不妨增加或培養彼此的共同興趣，為婚姻增加更多幸福話題，不論有心或無意，你們是可以創造自己美好幸福人生的舵手。

TOP 2：天蠍座

5月20日之後是感情運勢最好的時刻，不論是單身者要找尋伴侶、曖昧者要發展關係、戀愛中的想修成正果，或是想與舊愛重修關係的，可抓緊機會，因為幸運的時刻，不會為任何人停留。夏天時可能出現熱戀，但佔有慾也變多了，不得不謹慎。

而下半年，爛桃花則出現不少，會讓愛情變得不清不楚，來得太突然，走得很匆忙，要小心別讓糾紛帶走了對感情的信任。

TOP 1：雙魚座

5月20日之後的桃花運特別好，容易吸引到相同興趣的對象，也容易散發藝術氣息，知性魅力相當吸引對象，但要小心也容易沉迷在愛情及慾望之中，尤其是水逆期間，可能會被對象的甜言蜜語誘惑得神昏顛倒。

而若是婚姻中的，感情則是幸福加分的狀態。但在年底時，需留意感情可能受到家庭事務的影響，雙方都需要更多的溝通，才能保持甜蜜。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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