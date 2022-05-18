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隔離妹叫早餐被丟在「電線桿旁」　外送員：公司叫我放的

▲有位居家隔離的女子控訴，叫早餐外送卻被對方丟在某個電線桿下。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有位居家隔離的女子控訴，叫早餐外送卻被對方丟在某個電線桿下。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-05-18 10:23:53

台灣COVID-19確診隔離者越來越多，也讓外送需求大大提升。一名居家隔離的女民眾就指控，早上就叫外送早餐，結果卻被通知餐點放在某電線桿，而且還是「外送平台」允許的，讓所有人看完後通通氣炸，「是要怎麼出門啦」。

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據悉，有位女民眾到臉書「爆怨公社」上PO文指控，居家隔離的她，當天就透過外送平台叫早餐，等到外送員接單後竟回應，「地址不完整無法送」，原PO聽完後便馬上給對方地址，怎料，餐點不僅沒有送來，而是被外送員通知已經丟在某個電線桿下，「寶雅路邊的電線桿，中清路二段跟龍華路二段寶雅」

原PO立刻質問對方，結果竟得到超傻眼的回應，「外送員說是公司叫她這做的」，而且系統上也顯示「餐點已送達」並完成信用卡扣款，這讓她當場氣炸，直言是「歧視」。

▲有一名外送員分享送餐時，一位顧客在住家外自行設置的「外送箱」，超專業的設計也掀起熱議。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲更扯的是，該名外送員丟的電線桿位置，也遭到當地網友打臉，根本沒這個地方。（示意圖／翻攝自Unsplash）
網友看完後紛紛氣炸，「居隔者就是無法出門，放電線桿給誰拿？」「又沒接觸，是在驚什麼？整天在外跑接觸一堆人，旁邊有確診者都不知道才會驚吧」；但也有人質疑，「公司不可能叫外送員放電線桿的，客訴他吧！」「我就寶雅住附近…怎麽有龍華路我沒聽過」。對於這起事件，外送平台正在了解中，詳細情況有待官方說明。（編輯：詹鎰睿）

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