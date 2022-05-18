為何台灣移民喜歡加州？知情人抖「3優勢」：中文也會通
美國加州橘郡15日發生槍擊案，造成1人死亡、5人受傷，死傷者皆為台灣僑民，嫌犯是68歲的周文偉，他疑似不滿中國與台灣間的政治局勢，憤而前往「爾灣台灣基督長老教會」痛下殺手，引發國際議論；對此，也有網友好奇「為何台灣移民喜歡加州」，貼文一出，知情人抖3優勢，直呼「連中文也會通」。
該名網友在PTT以「為什麼台灣移民喜歡加州？」為題發文，表示最近最大的新聞就加州的教堂槍擊事件，「台灣移民多到可以自己養起一間教堂，也是滿厲害的」，也讓他好奇「感覺台灣移民到美國，加州是首選。why？因為氣候？因為夠自由？因為薪資高」？
貼文一出，掀起熱議，「台灣人都多到可以養豆漿店跟鍋貼店了」、「離台灣近阿」、「種族歧視相對輕」、「同溫層夠大，要不然你移民去幾個農業州，沒問題的話，你要遇到一個黃皮膚都難」、「比較近」。
其中，也有知情網友曝光加州3優點，分別是「天氣好」、「生活方便」和「華人多」，「因為陽光燦爛」、「氣候好、種族多元、經濟發展佳」、「因為天氣剛剛好。每一天，都很美好」、「天氣好，生活方便，不會英文也沒關係」、「用中文交談也會通」、「氣候好，華人多」、「就跟溫哥華一樣，講中文會通啊」、「你在舊金山不會英文也能活得好好的，去內陸城市你就知道了」、「那邊可以碰到一堆台灣人、亞洲人」、「華人區根本不用講英文」。（編輯：郭佩蓉）