出社會交不到真心朋友？上班族「簡短4字」道破：不同了
出社會後該如何與同事好好相處，對許多上班族來說都是一大考驗。就有位網友感慨「同事認識10年感情都比不上3年同學」，而詳細經過曝光後，也有網友用「利益衝突」4個字簡單道破主因。
原PO在論壇PTT上感慨發文「出社會工作也超過10年了，因為一直待在同一家公司，也有認識超過10年的同事，雖然沒有交惡、偶爾下班也會約吃飯什麼的，但相處起來，就是沒有同窗3年的同學來得有感情，且以前的同學，共同回憶明明也只有3年，但每次見面還是淘淘不絕的講個不停，為什麼會這樣呢？」
貼文曝光後立刻有不少上班族共鳴喊「出社會扯到錢就沒有真友誼，不同了」、「沒有了當學生時的單純」、「上班好同事，下班不認識」、「不同部門，平常很少有利害關係比較容易當朋友」、「跟同事不會一直聊私生活的事」。
另外也有過來人解釋主因「利益衝突四個字就能解釋」、「沒有利益衝突呀，等你跟你同學當同事你就會一直罵幹了」、「因為跟同事不能什麼都講啊，有利益衝突」、「同學之間的組織是扁平化的，不需要彼此間的競爭，自然就可以比較容易交心。同事的話，哪怕你無心上位，別人也會把你視為競爭者」、「利益衝突，同事或有需要合作，但更多是競爭」。（編輯：潘毅）