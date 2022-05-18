客人約碰面取餐！外送員「1小動作」慘吃負評：我錯了嗎
台灣外送風氣發達，卻也讓外送員碰上許多稀奇古怪的事。一名外送員分享，明明是約好門口碰面，並照著客人的備注指示，到了地點就打電話通知，沒想到客人最終還是生氣了，而整起過程搬上社團後，也引起同行不小關注。
臉書社團「外送員的奇聞怪事」，一名外送員PO文分享，他所遇到的怪異客人，他指出，對方明明在訂單上備注「到了打電話會下樓」並選擇「門口碰面」的選項，「我通常到定位我會先將餐點放在顯眼的地方，然後再打電話」。
然而，原PO到達目的地後發現，現場有個二層櫃，便將餐點放在上面後再通知客人，怎料，對方卻爆氣回應「你們現在都不會通知嗎？我說：我現在不是正在通知你嗎？我還沒走，你可以下樓」，接著就聽到客人氣沖沖走下樓梯，看到櫃子上的餐點後就爆氣甩門離去。
這讓原PO無奈直呼，「果不其然，又生吃了一個負評，放在旁邊櫃子 這樣錯了嗎？還是我應該不顧疫情直接手把手拿給他？」。同行紛紛留言討論，「都說門口碰面了，這樣會生氣也很正常」、「他就是想你爬樓梯給他吧」、「門口碰面，你卻放櫃子，負評其實是正常的」、「我覺得親手交付滿重要的，我也不會亂放其它地方」。
但也有人認為，「門口碰面，不是一樓門口，要看客人是住幾樓的門口，客人客氣的說會下樓，通常我都到5樓了，剛好客人開門」、「但他接電話的時候就開始不爽了，放櫃子也確實不對，不過客人要生氣起來真的是任何點都可以怒」。（編輯：詹鎰睿）