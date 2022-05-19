YouTube廣告狂跳「神秘女人」！用戶全愣爆 本尊神到了
有在看YouTube的人應該都知道，如果沒有購買消除廣告的會員的話，往往在切換影片過程時，都會被安插幾則廣告，例如近幾年投資理財、線上遊戲等等都是非常常見的，但最近你在看YouTube時，是否發現廣告中都會一直出現一個「神秘女人」呢？近日，就有網友討論其女人的真面目，引發廣大迴響。
原PO在「Dcard」貼文指出「這個女生先字不差的講出我的心聲抓住我注意力，然後下一句再用那個詭異的問題殺了我一個措手不及......這個女人到底是何方神聖？」原PO表示，該名女生都會說一些非常吸引人的話，例如「我知道你們已經聽我講了很多話，而且很不想再聽我說話….但你知道我手上的這個東西是什麼嗎？」讓人聽了之後，好奇心大發作，想要繼續觀看下去。
除此之外，先前這位女生的廣告當中，還會說出例如「你知道這是什麼嗎？你相信這個奇怪的小東西在亞馬遜上面賣14.48美金，而且賣出去上千個單位」等等，但由於太頻繁出現她的廣告，讓不少用戶超傻眼「我真的是一看到她就很傻眼」、「她的廣告鋪天蓋地欸」、「笑死，真的超煩，重點是每一次她手上拿的東西都不一樣，都號稱能在亞馬遜賣多好XD」、「一天沒看到她廣告，就吃不好睡不好XD」、「好久沒看到廣告了好懷念，買了premium就是樸實無華且枯燥」、「糟糕，這是誰啊？買了premium之後就跟不上了啦」！
也有網友秒認出該女生身分，透露該名女生名為「Ellen Lin」，她是一位美金七位數的創業家以及電商教練，更是亞馬遜暢銷書的作家，國外各大媒體都曾經報導過Ellen的經歷，2011年從600美金起家，打造了一個年收入超過百萬美金的電商王國，2021年電商的營業額高達2,575,809.66美元，可以說是電商界相當知名的人物。讓不少網友嘖嘖稱奇表示「原來人家是這種大人物，我們還在嫌人家煩XD」掀起一波話題。（編輯：張嘉哲）