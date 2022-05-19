COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

YouTube廣告狂跳「神秘女人」！用戶全愣爆　本尊神到了

▲近日有在觀看YouTube的民眾發現，一名「神秘女子」不斷登上廣告版面，好奇真面目為何。（圖/翻攝YouTube）
▲近日有在觀看YouTube的民眾發現，一名「神秘女子」不斷登上廣告版面，好奇真面目為何。（圖/翻攝YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 09:39:45

有在看YouTube的人應該都知道，如果沒有購買消除廣告的會員的話，往往在切換影片過程時，都會被安插幾則廣告，例如近幾年投資理財、線上遊戲等等都是非常常見的，但最近你在看YouTube時，是否發現廣告中都會一直出現一個「神秘女人」呢？近日，就有網友討論其女人的真面目，引發廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文指出「這個女生先字不差的講出我的心聲抓住我注意力，然後下一句再用那個詭異的問題殺了我一個措手不及......這個女人到底是何方神聖？」原PO表示，該名女生都會說一些非常吸引人的話，例如「我知道你們已經聽我講了很多話，而且很不想再聽我說話….但你知道我手上的這個東西是什麼嗎？」讓人聽了之後，好奇心大發作，想要繼續觀看下去。

▲
▲網友看YouTube時，一直發現這個「神秘女子」的廣告。（圖/翻攝YouTube）
除此之外，先前這位女生的廣告當中，還會說出例如「你知道這是什麼嗎？你相信這個奇怪的小東西在亞馬遜上面賣14.48美金，而且賣出去上千個單位」等等，但由於太頻繁出現她的廣告，讓不少用戶超傻眼「我真的是一看到她就很傻眼」、「她的廣告鋪天蓋地欸」、「笑死，真的超煩，重點是每一次她手上拿的東西都不一樣，都號稱能在亞馬遜賣多好XD」、「一天沒看到她廣告，就吃不好睡不好XD」、「好久沒看到廣告了好懷念，買了premium就是樸實無華且枯燥」、「糟糕，這是誰啊？買了premium之後就跟不上了啦」！

也有網友秒認出該女生身分，透露該名女生名為「Ellen Lin」，她是一位美金七位數的創業家以及電商教練，更是亞馬遜暢銷書的作家，國外各大媒體都曾經報導過Ellen的經歷，2011年從600美金起家，打造了一個年收入超過百萬美金的電商王國，2021年電商的營業額高達2,575,809.66美元，可以說是電商界相當知名的人物。讓不少網友嘖嘖稱奇表示「原來人家是這種大人物，我們還在嫌人家煩XD」掀起一波話題。（編輯：張嘉哲）


YouTuber再出事！他開「沙發車」違法兜風　觀眾傻眼抓包

勾惡爆退出YouTube圈！受害者不忍了　全面提告槓連千毅

零負評台灣YouTuber？「2組流量巨獸」超優質：唯一清流

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀