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必勝客鹹酥雞披薩「有蔥在動」？他揭真面目噁爆：誰敢吃

▲有民眾購買必勝客鹹酥雞披薩，竟然有蛆，而且很小隻，容易和旁邊的青蔥搞混，讓大家感到非常噁心。（圖／爆料公社）
▲有民眾購買必勝客鹹酥雞披薩，竟然有蛆，而且很小隻，容易和旁邊的青蔥搞混，讓大家感到非常噁心。（圖／爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 15:00:352022-05-19 15:47:15

必勝客日前推出超狂的「鹹酥雞披薩」，意外引發民眾好奇心，紛紛搶著買來吃吃看，網路話題不斷。怎料，就有民眾控訴，他買回來的披薩竟然有蛆，而且還不只一隻，把家人嚇到尖叫，但讓他不滿的是，門市最後僅有退費、贈送折價券、並換一個新披薩來處理，「請問誰敢吃？」

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臉書社團「爆料公社」中有民眾抱怨昨（18）日買的必勝客鹹酥雞披薩，打開盒子後就把家人嚇到尖叫「披薩有蟲！」結果仔細翻找才發現原來不只一隻，讓他的心情瞬間崩潰，「只感覺腹中一頓翻湧，雖然還未食用太多披薩，但當下直接食慾全無」。

他敘述，再打給必勝客該門市電話後，大概一個多小時就派人到家裡查看，同時他也一五一十全部告知對方「在當天5:45到門市取餐後就直接驅車返家，過程大概18分鐘，到家披薩直接上桌，路途中也無打開披薩怕會涼掉」。

▲有民眾購買必勝客鹹酥雞披薩，竟然有蛆。（圖／爆料公社）
▲面對網友質疑，原PO更秀出發票證明，並推測是蔥花帶來的蛆，因為店員有回他說，披薩烤好後才會撒蔥花。（圖／爆料公社）
門市則回應「他們製作的過程中，絕對沒有發現這些小傢伙。」這讓原PO不禁質疑「反正必勝客方面完全不願意承認，這些派對的小傢伙跟他們有關係，也只退了該披薩的費用，還有一張100元折價卷和一個新的披薩但請問誰敢吃？」而且後續也再沒有其他回覆，直呼「只是覺得處理態度消極，也沒有一個讓人滿意答覆，一個誠摯道歉承認問題很難嗎？」。

面對網友質疑，烤過後還會有蟲？原PO則補充，「事後詢問店員，他們表示披薩上的蔥花，是再披薩烤好之後才灑上去，為了保障蔥花的酥脆口感，所以我合理懷疑蛆蟲寶寶是來自蔥花」。

網友見狀紛紛留言，「只能說，眼睛真的利」、「問題可能出在Pizza盒」、「好噁心，今天才要吃披薩的」；但也有人質疑「沒有當下打開就食用，後續存放有很大的問題」、「退了披薩費用再贈一百折價券，感覺很有誠意啊」。

對此，經過《NOWnews》記者詢問，必勝客回應，「針對昨日（5／18）消費者投訴事件，必勝客接獲消息後除了向該名消費者致歉、協助退費，並立即將產品取回門市檢視，也一一檢視相關食材與原物料處理與製作過程，並未發現有消費者所提之情形，相關原物料及產品製程均符合食品良好衛生規範，必勝客竭誠感謝來自消費者的意見與回饋。」（編輯：詹鎰睿）

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