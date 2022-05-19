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博恩「有趣的演講」違法！稅捐處發公文　1月宣戰文挖出

▲博恩年初時，曾公開表示如果將脫口秀改稱「有趣的演講」，就能避開娛樂稅。（圖／曾博恩臉書）
▲博恩年初時，曾公開表示如果將脫口秀改稱「有趣的演講」，就能避開娛樂稅。（圖／曾博恩臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 13:21:13

知名脫口秀演員曾博恩以《博恩夜夜秀》走紅，而年初時，曾公開表示如果將脫口秀改稱「有趣的演講」，就能避開娛樂稅，並執行一系列的宣傳並售票，告訴觀眾這場演出僅是演講，藉此挑戰現行的稅法，不少民代也跟進質疑，表示課徵娛樂稅已落伍，應該要排除、檢討。而在系列演出結束之後，博恩真的收到「台北市稅捐稽徵處」來函，透露所屬公司薩泰爾並未報繳娛樂稅，涉嫌違反娛樂稅法規定，引發廣大討論。

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博恩在年初拍影片時，稱自己不辦脫口秀，要辦演講，因為演講有個灰色地帶，不用收娛樂稅，他可以省很多錢，隨後便開始舉辦一連串「有趣的演講《三重標準》」系列巡迴演出，包括嘉義、高雄、彰化、台北都有場次，入場的觀眾在聽完演講之後，都紛紛獻上好評！

然而，原以為是成功闖過灰色地帶，但博恩在18日晚間突然發出台北市稅捐稽徵處來函，內容為薩泰爾娛樂公司於3月11日、12日舉辦的3場「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」娛樂活動，未於舉辦前代徵報繳娛樂稅，涉嫌違反規定，不過，博恩非常淡定地表示「讓我們繼續看下去！」

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▲博恩收到台北市稅捐稽徵處公文通知，指出博恩公司涉嫌違反娛樂稅法規定。（圖/博恩臉書）
貼文一出，網友紛紛回應「要成為第一家得到法院認證好笑的公司了嗎！」、「看來一月喊要挑戰，現在失敗了QQ」、「後世人稱薩泰爾條款，又稱薩泰爾指數，用以作為衡量娛樂性之標準，那就是另一個故事了」、「一間促進修法的娛樂公司」、「跟台北市國稅局互槓，真有種，讓我們繼續看下去」、「真的猛爆，直接挑戰現行稅法欸，支持博恩」。

事實上，博恩在今年1月時就曾在臉書表示「哇5分鐘尾場就賣完了！看到台灣民眾都有熱心向學的心，講者我真的好感動！這邊說明一下大家購票頁面看到的文字，這是KKTIX網站的公版設定，正在研究怎麼拿掉，啊我們勾選的欄位就是沒有要繳這個錢！大家請放心！你們是真的要來聽演講的！帶好你的筆記本來吧！」強調自己舉辦的是演講，而並非是一場脫口秀、含有娛樂性質的演出，讓當時不少網友直呼「真的太大膽了！直接宣戰稅捐處，佩服博恩的勇氣」。（編輯：張嘉哲）

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▲博恩一月就公開貼文指出「沒有要付娛樂稅」，讓不少網友驚呼「公開挑戰稅法太大膽」。（圖/博恩臉書）

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