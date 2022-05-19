博恩「有趣的演講」違法！稅捐處發公文　1月宣戰文挖出

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然而，原以為是成功闖過灰色地帶，但博恩在18日晚間突然發出台北市稅捐稽徵處來函，內容為薩泰爾娛樂公司於3月11日、12日舉辦的3場「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」娛樂活動，未於舉辦前代徵報繳娛樂稅，涉嫌違反規定，不過，博恩非常淡定地表示「讓我們繼續看下去！」
貼文一出，網友紛紛回應「要成為第一家得到法院認證好笑的公司了嗎！」、「看來一月喊要挑戰，現在失敗了QQ」、「後世人稱薩泰爾條款，又稱薩泰爾指數，用以作為衡量娛樂性之標準，那就是另一個故事了」、「一間促進修法的娛樂公司」、「跟台北市國稅局互槓，真有種，讓我們繼續看下去」、「真的猛爆，直接挑戰現行稅法欸，支持博恩」。
事實上，博恩在今年1月時就曾在臉書表示「哇5分鐘尾場就賣完了！看到台灣民眾都有熱心向學的心，講者我真的好感動！這邊說明一下大家購票頁面看到的文字，這是KKTIX網站的公版設定，正在研究怎麼拿掉，啊我們勾選的欄位就是沒有要繳這個錢！大家請放心！你們是真的要來聽演講的！帶好你的筆記本來吧！」強調自己舉辦的是演講，而並非是一場脫口秀、含有娛樂性質的演出，讓當時不少網友直呼「真的太大膽了！直接宣戰稅捐處，佩服博恩的勇氣」。（編輯：張嘉哲）