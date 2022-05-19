最正球經孟潔「下身失蹤」！美腿藏不住 私下暖舉網讚翻
樂天女孩Rakuten Girls成員孟潔，自從參加《全明星運動會》後人氣爆棚，更被封為「最正球經」的美名，無論臉蛋、身材都是粉絲們討論的話題，日前她在IG分享幾張「下身失蹤」的美照，讓粉絲大飽眼福，並寫下長文敘述自己錄音替昏迷中粉絲打氣的過程，也被網友大讚「人美心也美」。
孟潔昨（18）日在IG分享一系列「下身失蹤」照，秀出兩條美腿，並對鏡頭展現甜美笑容，讓粉絲有一股仙女下凡的感覺；而她也透過貼文分享，「幾個月前有一位喜歡我的球迷，出了車禍在加護病房昏迷」，於是該粉絲的朋友，就詢問孟潔能否幫忙錄個短語音為他打氣。
而孟潔在得知情況後，當下只希望語音也可以幫的上忙，於是就趕緊錄製轉傳，對後續狀況則沒有再多做過問，而近日，他在直播時，該球迷朋友也告知她對方已經醒了，目前正在復健，孟潔也開心直呼「聽到這個消息真的太感動了～覺得可以盡一份力幫助到其他人，真的很有意義，希望趕快好起來，再來桃園球場看球」。
貼文一出，網友們也紛紛湧入留言區「孟潔真的暖～幫助更多的人」、「一點小小的舉動，也許是別人的一大幫助」、「孟潔真的很有愛心、又很可愛，人間仙女」、「人美心美，真的好感動」、「謝謝孟潔，祝福他順利康復」；此外，針對貼文的美照，眾人也大讚「照片太美了吧」、「新髮色好好看」、「最美經理無誤，戀愛了」。（編輯：張志浩）