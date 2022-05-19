屈臣氏明開賣唾液快篩！每套175元 居家照護必備物看這
本土新冠肺炎疫情持續升溫，家庭用快篩試劑的需求量大增，繼萊爾富明（20）日起在全台1500家有藥商執照許可的門市，陸續開賣福吉美唾液快篩，屈臣氏也宣布明日起將在全台100家指定門市上架「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」，售價175元，有需要的民眾可上網查詢販售門市。
此外，隨著疫情持續邁向高峰，居家隔離者越來越多，屈臣氏專業藥師分享「居家輕症照護秘笈」，幫助民眾不論是自我健康檢測或正在居家隔離，都能完善自身的健康與清潔，保護自己也保護他人。以確診者來說，居家隔離前間可能會有各種不適症狀，容易造成缺水甚至脫水的晴望，此時除了要確保水分充足補充以外，緩解症狀用的退燒止痛藥、感冒藥及喉嚨消炎噴劑、喉糖最好也提前準備。而症狀監測必要的快篩試、體溫計、血氧機，最好家裡也要有。
另外，居家輕症一定要做好自我健康管理，抗菌清潔用的漱口水、抗菌洗手乳、除菌噴霧、漂白水也最好都要備妥。而提升免疫力是對抗病毒最的方法，維他命C、B與益生菌，都是相當適合的營養補給品，同時也可以提高魚油、蛋白質攝取含量，以提升自體保護力。
屈臣氏專業藥師也提醒，另一項家庭一定會有的常備好物就是「蜂蜜」！蜂蜜可以潤喉，同時推薦可搭配蜂膠一同食用，因蜂膠所含營養成分超過300種，因而又被譽為「天然營養品」，能適時營養補給。
屈臣氏提醒，正處於居家隔離的消費者，如果無法出門也可透過「閃電送」服務，不僅抗疫期間滿額享免運優惠，最快3小時即可宅配送達，讓大家安心之餘能全力防疫。