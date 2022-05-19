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桃花運旺到年底！「4星座女」找到真愛　這位脫單率100%

▲塔羅牌老師艾菲爾盤點「4星座女」，可以透過聯誼、相親等方式，在2022年有望遇上好歸宿。（示意圖／翻攝pixabay）
▲塔羅牌老師艾菲爾盤點「4星座女」，可以透過聯誼、相親等方式，在2022年有望遇上好歸宿。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 16:10:132022-05-19 17:19:29

找到能夠陪伴自己一生的最佳伴侶，相信是不少女孩們夢寐以求的，但隨著年齡不斷增長，單身女子也會感到更加焦慮，深怕未來遇不上真命天子。對此，塔羅牌老師艾菲爾就盤點「4星座女」，可以透過聯誼、相親等方式，在2022年有望遇上好歸宿，其中第一名桃花旺到年底，不脫單也難。

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▲塔羅牌老師艾菲爾盤點「4星座女」2022年有望遇上好歸宿。（示意圖／翻攝pixabay）
▲塔羅牌老師艾菲爾盤點「4星座女」2022年有望遇上好歸宿。（示意圖／翻攝pixabay）
第四名、水瓶座
金星在水瓶的愛情宮發光，妳的愛情在年底之前可迎來好運。除了透過網路方法認識外，你周遭的親友也會熱心的幫忙介紹，甚至老師、老闆都想幫你做媒。但首先你得把時間空下來，給自己有餘裕去參加各項的聯誼聚會，記得放下你那防衛以及冷漠，別排斥新的機會，只要你正面丶積極，就可以因此找到自己的另一半。陽曆6、7、8月是你最有機會開花結果的好時機。

第三名、天秤座
天秤的夫妻宮有木星加持，讓你特別想婚。特別有很大的機會透過網路通訊等方法找到真愛。對帥哥丶美女特別有好感，容易只看外貌而忽略其它問題，最後導致分手。若妳願意參加相親，就能好好的避開這個問題。在相親前除了外貌以外，對方的家庭丶脾氣個性多少事先能有所瞭解。因此這樣可以大大降低因選擇外在而無視對方內涵，所造成的感情問題。陽曆9、10月是你最有機會開花結果的好時機。

▲塔羅牌老師艾菲爾指出，天秤座女可透過相親，大大降低因選擇外在而無視對方內涵，所造成的感情問題。（示意圖／翻攝pixabay）
▲塔羅牌老師艾菲爾指出，天秤女可透過相親，大大降低因選擇外在而無視對方內涵，所造成的感情問題。（示意圖／翻攝pixabay）
第二名、射手座
木星在年底會進入射手的第四宮，帶給你滿滿的安全感，也讓妳特別想擁有自己的家。戀愛中要遇到能和自己心靈契合，家境丶生活理想又都能一致的異性實在是太難了。但相親就能解決這個問題，因為透過親友介紹的對象，至少以親友對你的瞭解，已經篩選出差不多環境下長大的人，所以對妳來說，相親是快速解決自己終身大事的好辦法。陽曆10、11、12月是你最有機會開花結果的好時機。

第一名、獅子座
金星入獅子命宮，火星在人際宮幫襯，單身者不脫單也難；有伴者等著步入禮堂。你的桃花運越接近年底就越旺，你將會人緣爆棚、人氣大爆發！你非常適合參加相親，特別是透過父母親戚、朋友閨蜜的介紹，可以認識一些溫和老實丶很懂你的異性，有了親友第一層的把關，邁向婚姻的道路自然是更為順利。希望妳不要排斥相親而裹足不前，自己不去嘗試看看，怎會找到合適的伴侶呢？陽曆8、9、10月是你最有機會開花結果的好時機。（編輯：陳雅雲）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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