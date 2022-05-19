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捧1200萬遇騙！連千毅怒PO「妹子照」　女方打臉：又盜圖

▲連千毅曝光妹子正面照，尷尬打臉「又盜圖」。（圖／截取自《連千毅》FB）
▲連千毅曝光妹子正面照，尷尬打臉「又盜圖」。（圖／截取自《連千毅》FB）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 16:48:08

直播主連千毅風波不斷，除了與YouTuber「勾惡」隔空交火外，更被「最強奶媽」謝薇安發現盜圖，且聲稱自家小編，讓她相當氣憤，不料事件剛平息，又有妹子出面指控連千毅「盜我兩張美圖編故事」。

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▲連千毅曝光賣家的私訊，以及傳來的正面照片。（圖／截取自《連千毅》FB）
▲連千毅曝光賣家的私訊，以及傳來的正面照片。（圖／截取自《連千毅》FB）
連千毅今（19）圖PO文表示，自己與桃園楊姓男女約定好，要以1200萬現金面交對方手中的RM名錶（ RICHARD MILLE），甚至事前通話兩天確認無誤，不料當天他捧了1200萬現金前往現場，楊姓賣家卻無故爽約，讓他憤怒大罵「這並不是成熟人士該有的態度」。

連千毅怒火難息，曝光私訊對話以及賣家照片，是一名外觀亮眼的女子，身穿白色衣服，並與紅色豪車合照。

不料，圖片上的女性當事人出面打臉，在臉書PO文怒批「哩歸缸欸，盜圖盜的很爽喔，有辦法盜我兩張美圖開始編故事，也是很厲害，你以為你編劇大師哦」，更直言表示「老娘不姓楊姓賴！你1200萬直接匯過來當道歉禮金，不然你準備挫屎」。

而連千毅見狀則PO文回應，已跟賴姓女子連絡上，並聲明「賣RM錶的楊姓男子，跟她毫無關聯，也無爽約一事、特此聲明！也向賴小姐說聲抱歉，謝謝你來通知，才不致於現金1200萬遭到詐騙，感恩！」，最後更幫熱情幫對方拉粉「網友們再去追蹤，長的很漂亮！很有氣質的正妹！」。（編輯：鍾怡婷）

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