電話亭遭「巨大飛蟲」佔據！恐怖照出爐 網嚇尿不敢靠近
為了讓生活增添風趣，不少藝術家或設計師發揮創意，利用當地特色製造所謂的「裝置藝術」。不過在日本就有一個電話亭，竟然詭異到網友們瘋傳，一隻超巨大的蟬攀附在外頭，讓人直呼「晚上根本不敢靠近」。
網路社群平台推特Twitter，一名網友@enuenuenubi就分享一系列的電話亭照片，只見座落於夜晚的電話亭，出現一隻超大的蟬攀附在旁邊，模樣相當可怕，實際走進去一看，蟬的身體細節做的超級精緻，對於怕蟲的人來說是格外恐怖，而且全身都會起雞皮疙瘩。
實際拍下照片的網友表示，這個電話亭真的很毛骨悚然，照片上看起來還好，但實際探訪就會害怕「牠」的存在，看不到10分鐘就感到身體不舒服。
日本網友紛紛留言，「我去看過它，晚上超可怕」、「比我想像的還要陰森」、「如果你是個孩子，可能會受到輕微的心靈創傷」、「像是屍體黏在電話亭上面，真是噁心」、「左下角有人尿尿的痕跡」。
據日媒《千葉日報》報導，原來該座電話亭位在千葉縣茂原市，NTT茂原分公司旁邊，使用不鏽鋼製造而成，長度約2公尺多，比實際上的蟬大了將近70倍。此外，報導也幽默表示，雖然可以正常使用電話，但是否能在逼近蟬的腹部情況下，還能保持正常心態講話，相當考驗民眾的膽量。（編輯：詹鎰睿）