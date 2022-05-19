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疫情悶壞？病患視訊看診「脫到全裸」　帥醫尷尬噴1問句

▲蕭捷健醫師分享在疫情期間，遇到的2奇葩看診經歷。（圖／翻攝自《減重醫師 蕭捷健》FB）
▲蕭捷健醫師分享在疫情期間，遇到的2奇葩看診經歷。（圖／翻攝自《減重醫師 蕭捷健》FB）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 20:58:10

本土確診案例不斷攀升，為了控制疫情擴散，避免民眾在醫院群聚，目前開放符合資格的患者「視訊診療及評估」。不過帥氣醫師蕭捷健在粉專中分享，有病患在視訊問診時竟「脫到全裸」，讓他尷尬直呼「是找錯網站嗎？」。

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蕭捷健醫師於臉書PO文表示「最近感覺疫情快把人逼瘋了」，接著便分享2奇葩看診經歷。第一則是位女患者，剛進到診間就拿著酒精狂噴，甚至邊噴邊轉一圈，灑得蕭醫師滿臉都是酒精，讓他憤怒直言「是在灑甘露嗎？」

▲蕭捷健醫師有健身習慣，讓網友搞笑猜測，病患是想跟他比身材。（圖／翻攝自《減重醫師 蕭捷健》FB）
▲蕭捷健醫師有健身習慣，讓網友搞笑猜測，病患是想跟他比身材。（圖／翻攝自《減重醫師 蕭捷健》FB）
而另一案例則是一位男病患，在與醫師視訊看診時，竟然全身脫光光，在鏡頭前裸體看診，讓醫生當場傻眼，驚訝地問「是找錯網站嗎？」

相當特殊的經歷讓網友笑回，「案例2是在對醫生告白？」、「打開裸體也太驚嚇」、「奇女子：降露！降露！」，也有人猜測，是因為醫師平常有健身的習慣，男病患全裸「可能是想跟醫師比身材吧」。（編輯：鍾怡婷）


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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