疫情悶壞？病患視訊看診「脫到全裸」 帥醫尷尬噴1問句
本土確診案例不斷攀升，為了控制疫情擴散，避免民眾在醫院群聚，目前開放符合資格的患者「視訊診療及評估」。不過帥氣醫師蕭捷健在粉專中分享，有病患在視訊問診時竟「脫到全裸」，讓他尷尬直呼「是找錯網站嗎？」。
蕭捷健醫師於臉書PO文表示「最近感覺疫情快把人逼瘋了」，接著便分享2奇葩看診經歷。第一則是位女患者，剛進到診間就拿著酒精狂噴，甚至邊噴邊轉一圈，灑得蕭醫師滿臉都是酒精，讓他憤怒直言「是在灑甘露嗎？」
而另一案例則是一位男病患，在與醫師視訊看診時，竟然全身脫光光，在鏡頭前裸體看診，讓醫生當場傻眼，驚訝地問「是找錯網站嗎？」
相當特殊的經歷讓網友笑回，「案例2是在對醫生告白？」、「打開裸體也太驚嚇」、「奇女子：降露！降露！」，也有人猜測，是因為醫師平常有健身的習慣，男病患全裸「可能是想跟醫師比身材吧」。（編輯：鍾怡婷）
※【NOWnews 今日新聞
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